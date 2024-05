Su Lattoneria le opportunità del Pnrr, tetti green e formazione in Alto Adige

Quali opportunità ci sono per la lattoneria con il Pnrr? È una domanda che interessa tutte le imprese del settore. Ma che provoca due risposte: le opere previste dal Pnrr sono un’occasione interessante di business, nonostante la dieta dimagrante decisa dal governo. Ma occorre che Stato ed enti locali si diano una mossa. Un focus sulle opportunità del Piano di resilienza è a pubblicato sul nuovo numero di Lattoneria, la rivista di Pile realizzata da Virginia Gambino Editore. I lavori del Pnrr sono importanti anche alla luce dello stop al superbonus, che è analizzato in un altro articolo del periodico. Uno dei problemi principali del settore della lavorazione del metallo è, però, quello della mancanza di manodopera qualificata. Ma non è una carenza che si avverte in tutte le zone d’Italia. In Alto Adige, per esempio, le cose vanno diversamente. Come mai? Un articolo racconta come si svolge il processo formativo e l’apprendistato in Südtirol: un percorso che forse potrebbe essere replicato anche in altre zone d’Italia. Un altro focus che interesserà gli operatori della lattoneria riguarda l’evoluzione del sistema tetto. Forse i lattonieri avranno a che fare più spesso con le problematiche legate alle coperture green, intese come superfici su cui vengono fatte crescere erba e piante.

Il nuovo numero di Lattoneria pubblica anche il programma di massima del Primo Convegno Nazionale dei Lattonieri: un evento che va subito segnato in agenda. Infine, da segnalare anche un approfondimento speciale dedicato alle macchine per la piegatura, sempre più elaborate, sempre più hi-tech e, naturalmente, più efficienti. Non perdete il nuovo numero di Lattoneria!

GUARDA L’ANTEPRIMA