Steico Joist, il sistema autoportante di Nordtex per pareti perimetrali coibentate

Un sistema completo in grado di coniugare qualità, materiali esclusivamente naturali e facilità di utilizzo, dalla progettazione alla posa in opera. È Steico Joist, la tecnologia ideata da Nordtex per la realizzazione di pareti perimetrali coibentate.

Oltre a essere usato come isolamento delle murature lato esterno o interno, questo sistema può essere utilizzato per creare solai, tetti e nuove pareti, utilizzando materiali come la canapa o la lana di pecora.

Il sistema portante Nordtex Steico Joist è composto da travi in anima sottile con omologazione tecnica europea Eta 06/0238.

Permette di risolvere situazioni particolari, come il fuori piombo della facciata, per una posa sicura dei serramenti. Inoltre, evita la scrostatura dell’intonaco e consente una posa agevole e veloce delle tubazioni.

Essendo autoportante, il sistema consente di eseguire ampliamenti e soprelevazioni.

Escludendo la rasatura armata, la posa è totalmente a secco. I materiali usati sono traspiranti e il pannello di chiusura è idrofobizzato, proteggendo il sistema dall’umidità e dalle intemperie durante la fase di posa.

Nordtex Steico Joist migliora fortemente l’acustica, lo sfasamento termico, e può essere rivestito anche con facciate ventilate, pannelli antigrandine o Rei.

di Sara Giusti