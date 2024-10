Soprema lancia Pavatex: la nuova frontiera dell’isolamento sostenibile

Innovazione e sostenibilità si incontrano nella nuova linea di isolanti in fibra di legno, progettata per garantire efficienza energetica, comfort abitativo e rispetto per l’ambiente.

Soprema, leader mondiale nelle soluzioni per l’edilizia nell’impermeabilizzazione e nell’isolamento termico e acustico, è orgogliosa di annunciare il lancio della nuova gamma Pavatex.

Questa moderna linea di isolanti in fibra di legno rappresenta un passo significativo verso l’eccellenza in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, due pilastri fondamentali per la costruzione del futuro.

La nuova gamma Pavatex

La nuova gamma Pavatex è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità. Lo stabilimento di produzione rappresenta un modello di innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente.

La produzione si avvale di materie prime provenienti da foreste locali gestite in modo sostenibile, garantendo l’uso responsabile delle risorse naturali. Queste foreste sono curate secondo i più alti standard ambientali, dettati dalla certificazione internazionale Pefc, assicurando che il legno utilizzato sia rinnovabile e la biodiversità sia protetta.

Prestazioni al top

L’approccio di Pavatex non solo riduce l’impatto ecologico dell’azienda, ma assicura anche che i suoi prodotti offrano adeguate prestazioni per un isolamento termico e acustico ottimale, contribuendo a edifici più efficienti e rispettosi dell’ambiente.

Grazie alla loro innovativa capacità di accumulare calore durante il giorno e rilasciarlo gradualmente durante la notte, i pannelli garantiscono un comfort termico efficace, riducendo al contempo le dispersioni di calore e migliorando l’efficienza energetica degli edifici.

Normative ambientali

La nuova gamma Pavatex risponde anche alle normative ambientali più stringenti.

Questi isolanti, infatti, aiutano a ridurre le emissioni di gas serra, rendendo gli edifici più sostenibili e in linea con i Criteri Ambientali Minimi (Cam) richiesti dal mercato italiano.

La gamma è dotata anche di Certificazioni Epd (Dichiarazione Ambientale di Prodotto).

Conducibilità termica e versatilità

Dal punto di vista tecnico, i pannelli Pavatex si distinguono per la loro buona conducibilità termica. Inoltre, la struttura densa e porosa dei pannelli offre un efficace isolamento acustico, proteggendo gli ambienti interni dal rumore esterno.

Queste caratteristiche rendono Pavatex una soluzione ideale non solo per nuove costruzioni, ma anche per interventi di ristrutturazione, garantendo un comfort abitativo superiore e un notevole risparmio energetico.

La facilità di installazione e la versatilità di applicazione della gamma Pavatex, inoltre, la rendono la scelta ideale per architetti, ingegneri e costruttori che cercano di coniugare efficienza energetica, sostenibilità e design innovativo.

I pannelli sono disponibili in una varietà di formati per soddisfare diverse esigenze progettuali, permettendo un’integrazione armoniosa in qualsiasi progetto architettonico.