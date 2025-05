Tetti più verdi con Iglu’ Green Roof di Daliform Group

Secondo la piattaforma di analisi Precedence Research, nel 2024 il mercato degli edifici sostenibili nel mondo ha superato quota 500 miliardi di euro. Ed entro il 2024 il business raddoppierà fino a quota mille miliardi (+143% sul 2024), con una crescita media annuale composta superiore al 9%.

Sono dati che fanno riflettere progettisti, produttori e distributori di materiali per edilizia, sempre più orientati a offrire soluzioni costruttive in sintonia con il concetto di sostenibilità. Perché l’integrazione sempre maggiore di elementi naturali negli ambienti urbani ridefinisce positivamente i parametri della sostenibilità e del rispetto della biodiversità, a vantaggio della salute e del benessere.

In questo ambito, i tetti verdi più di una semplice scelta estetica rappresentano una soluzione efficace e innovativa per mitigare l’impatto della cementificazione e migliorare il microclima delle città.

Sempre più architetti e progettisti adottano questa tecnologia per trasformare le coperture green in veri e propri ecosistemi urbani, capaci di migliorare la qualità della vita e conferire un’identità distintiva agli edifici.

I benefici dei tetti verdi

Oltre al valore estetico, i tetti verdi offrono vantaggi funzionali di grande rilievo. Queste soluzioni contribuiscono all’efficienza energetica degli edifici, riducendo la dispersione termica, abbattendo i costi di climatizzazione e riducendo l’emissione di CO 2 .

Inoltre, si inseriscono perfettamente nelle strategie di sviluppo della smart city, promuovendo un’urbanizzazione attenta al benessere dei cittadini e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Le coperture a verde operano come filtri naturali, assorbono CO 2 , e rilasciano ossigeno, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria.

Ulteriore vantaggio consiste nel contrastare il fenomeno delle isole di calore, nonché nella capacità di assorbire e trattenere l’acqua piovana, meccanismo naturale di regolazione che aiuta a ridurre il rischio di allagamenti, problema sempre più frequente nei centri urbani e fortemente cementificati.

Due tipologie di tetti verdi

Secondo le necessità costruttive e le condizioni strutturali degli edifici, i tetti verdi si dividono in due categorie principali:

tetti verdi estensivi : sono caratterizzati da un substrato sottile e da specie vegetali a bassa manutenzione, sono ideali per edifici con capacità di carico limitata. Sebbene non siano pensati per un utilizzo diretto, garantiscono un ottimo isolamento termico e una riduzione del consumo energetico.

: sono caratterizzati da un substrato sottile e da specie vegetali a bassa manutenzione, sono ideali per edifici con capacità di carico limitata. Sebbene non siano pensati per un utilizzo diretto, garantiscono un ottimo isolamento termico e una riduzione del consumo energetico. tetti verdi intensivi: sono assimilabili ai giardini pensili, con un substrato superiore ai 60 centimetri, che consente la crescita di alberi e arbusti. Perfettamente fruibili, sono particolarmente indicati per edifici residenziali, strutture ricettive e ospedaliere, migliorando il comfort e la vivibilità degli spazi. Tuttavia, necessitano di una manutenzione più attenta e di un sistema di irrigazione dedicato.

Tecnologia e Innovazione

Daliform Group, da sempre all’avanguardia per l’ideazione di soluzioni innovative ed ecocompatibili per il mondo delle costruzioni, anche in questo ambito ha sviluppato soluzioni pratiche per la realizzazione di coperture verdi altamente efficienti.

Un esempio significativo è Iglu’ Green Roof, un sistema di supporto del substrato naturale, realizzato in plastica riciclata (che soddisfa i criteri Cam) ideale per la realizzazione del tetto verde.

Il sistema offre numerosi vantaggi:

regolazione ottimale del deflusso idrico , evitando problemi di ristagno o siccità;

, evitando problemi di ristagno o siccità; protezione degli strati impermeabilizzanti da agenti atmosferici aggressivi, prolungando la durata della copertura;

da agenti atmosferici aggressivi, prolungando la durata della copertura; miglioramento dell’isolamento termico e acustico , aumentando il comfort abitativo;

, aumentando il comfort abitativo; minore impatto ambientale , contribuendo a una città più vivibile e sostenibile;

, contribuendo a una città più vivibile e sostenibile; aumento del valore immobiliare , grazie a un mix di estetica e prestazioni avanzate;

, grazie a un mix di estetica e prestazioni avanzate; facile, pratico, rapido ed economico da installare.

Scegliere Iglu’ Green Roof di Daliform Group significa investire in un sistema all’avanguardia, progettato per realizzare coperture verdi efficienti e durature. Una soluzione innovativa che trasforma ogni edificio in un modello di sostenibilità e design urbano.

di Paolo Caliari