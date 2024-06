Soluzioni su misura per impianti in massetti sottili e radianti

Le soluzioni autolivellanti per pavimenti e massetti radianti e lisciatura di fondi irregolari comprendono PaRis Slim, massetto a basso spessore e PaRis Fluid, per qualsiasi tipologia di sistema radiante.

La posa in basso spessore è una delle caratteristiche più richieste dal mercato del recupero e nella realizzazione di impianti di riscaldamento radiante a pavimento, caratterizzati da sistemi e componenti di posa sempre più compatti.

Per rispondere a queste esigenze Laterlite ha sviluppato la gamma PaRis che, oltre a rispondere ai requisiti funzionali, punta sulla praticità di preparazione e posa in opera tipica dei suoi premiscelati.

Massetti a bassissimo spessore

PaRis Slim è formulato per la realizzazione di massetti radianti e applicazioni in bassissimo spessore (da 5 a 50 millimetri), per il ripristino, la regolarizzazione e la perfetta complanarità dei sottofondi di solai, sia su strutture esistenti che nelle nuove realizzazioni.

La sua speciale formulazione assicura un’elevata conducibilità termica (λ 1,66 W/mK certificato) ed eccellenti caratteristiche meccaniche (resistenza a compressione pari a 25 N/mm²).

Tempi rapidi di asciugatura: dopo soli due giorni è possibile posare pavimentazioni tipo ceramica, mentre sono sufficienti quattro giorni per pavimenti sensibili all’umidità con spessori sino a 10 mm. Il primo avviamento dell’impianto è possibile dopo soli quattro giorni.

Posa rapida

Con uno spessore ultrasottile da 1 a 15 millimetri, consistenza autolivellante, antiritiro e tempi rapidi di posa, la soluzione Ultra Slim aggiunge caratteristiche come la livellina antiritiro, idonea per la lisciatura e il livellamento di fondi irregolari e non complanari.

Non solo: Ultra Slim è adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti di qualsiasi tipologia: dopo sole 24 ore è possibile posare piastrelle ceramiche e similari, e dopo

soli tre giorni parquet massello e materiali resilienti come gomma, pvc e linoleum.

A queste caratteristiche applicative Ultra Slim combina eccellenti proprietà meccaniche, tempo di presa inferiore a quattro ore e pedonabilità a 12 ore dalla posa.

Caratterizzato da una densità in opera di circa 2.100 kg/m³ e una resistenza media a compressione di 30 N/ mm², ultra Slim, grazie a un ritiro controllato inferiore a 0,3 millimetri per metro, permette la realizzazione di superfici senza giunti sino a 200 metri quadrati.

Per la climatizzazione

PaRis Fluid è il massetto autolivellante antiritiro a elevata conducibilità termica per la realizzazione di impianti di riscaldamento-raffrescamento a pavimento.

Grazie all’elevato coefficiente di conducibilità termica certificato (λ=1,60 W/mK) il massetto è in grado di ottimizzare le prestazioni dell’intero sistema, favorendo una migliore e omogenea trasmissione del calore negli ambienti.

Autolivellante e antiritiro, PaRis Fluid permette la realizzazione di superfici sino a 200 metri quadrati senza giunti e reti di rinforza ed è idoneo alla posa diretta di pavimenti incollati, sia sensibili all’umidità o resilienti già a partire da soli quattro giorni, che non sensibili all’umidità, anche di grande formato, a partire da soli due giorni.

Si presta alle diverse tipologie di pannelli radianti, da quelli più tradizionali, a quelli ad aggancio rapido, dai sistemi fresati a quelli in basso spessore, per arrivare ai sistemi elettrici dove gli elementi riscaldanti in materiali conduttori sono annegati nel massetto.

I vantaggi garantiti dai massetti PaRis Laterlite sono molteplici. Nei sistemi a riscaldamento a pavimento l’elevato coefficiente di conducibilità termica dei massetti della gamma PaRis, fino al 70% più conduttivi di un massetto tradizionale, assicura una migliore trasmissione del calore e una messa a regime in tempi più contenuti, mentre le ridotte temperature di esercizio si traducono in una maggiore economia dell’intero sistema.

di Alessandro Bonvicino