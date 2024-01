Soluzioni di pulizia e protezione Fila per Palazzo Gatto Art Hotel a Trapani

Un luogo nel quale si incontrano arte, tradizione, ospitalità contemporanea e accoglienza dal cuore antico: nel centro storico di Trapani, sorge Palazzo Gatto Art Hotel & Spa, progetto d’interior dell’arch. Simone Micheli, che è oggi un luogo quasi sacro. E reso ancora più bello e splendente, grazie agli interventi di pulizia e protezione di Fila Solutions.

Non solo un monumento che dà forza al centro della città perché ricco di storia, tradizione e bellezza, dato che la sua costruzione risale al ‘700, ma un’opera d’arte globale immaginata per dialogare con gli ospiti, portando alla loro inconscia attenzione intriganti contenuti narrativi ed estetici. L’armonia dell’arredamento viene completata dalla bellezza della pietra d’Avola di origine organica, mantenuta intatta nelle maestose gradinate che congiungono i livelli di Palazzo Gatto: un omaggio alla tradizione artigianale della Sicilia.

I trattamenti

Ed è proprio qui che Fila Solutions è entrata in campo, avvalorando il fascino della struttura grazie a trattamenti mirati.

Cleaner Pro per il lavaggio dopo posa, che ha permesso di rimuovere i residui di stucco cementizio e lo sporco di cantiere. Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti, rispettando le superfici trattate. Indispensabile per la pulizia dopo posa dei pavimenti in pietra naturale, contiene ingredienti biodegradabili e soprattutto deterge senza aggredire le superfici.

Successivamente si è usato PS87 Pro per lo sgrossamento, prodotto eccellente per il lavaggio di base su pietre non resistenti agli acidi.

Protezione della pietra

La pietra per durare negli anni dev’essere anche ben protetta, per cui sulle gradinate di Palazzo Gatto sono stati usati Stone Plus e MP90 Eco Xtreme.

Il primo, protettivo idro oleorepellente, ravvivante, che tutela e al tempo stesso esalta il colore originale delle pietre naturali penetrando in profondità, proteggendolo dalle macchie e dallo sporco di natura acquosa e oleosa.

Dona un effetto tonalizzante, resiste ai raggi Uv per un effetto che dura a lungo nel tempo. È un prodotto classificato A+ secondo French Voc regulation.

Il secondo, idro oleorepellente ecocompatibile per una protezione massima, con effetto naturale, è la miglior difesa, in versione ecologica, dalle macchie, impermeabilizzando, proteggendo e semplificandone la pulizia.

Un prodotto a bassissimo contenuto di Voc, a basso impatto ambientale con certificato Indoor air comfort gold. Essendo a base acqua, sopporta situazioni di umidità residua perciò l’applicazione può essere fatta dopo 24-48 ore dal lavaggio iniziale rendendo il trattamento veloce e la superficie è calpestabile dopo sole 2 ore.