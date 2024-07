Showroom Habimat anche a Settimo Vittone (Torino)

Successo per la nuova sala mostra Habimat di Dov.Edil inaugurata a Settimo Vittone (Torino), che ha già accolto in poche settimane molti architetti e progettisti d’interni. Habimat è l’insegna di BigMat dedicata agli showroom d’interni, che si aggiunge ai 40 già presenti su tutto il territorio nazionale. Dov.Edil Srl di Donnas (Aosta) è un’azienda a conduzione famigliare guidata da Marco Doveil, affiancato dai genitori e dalla moglie Anna Planaz, con uno showroom a Pont Saint-Martin e ora anche a Settimo Vittone. Il nuovo showroom è frutto di un lungo lavoro di ristrutturazione iniziato nel 2020, come racconta il titolare Marco Doveil: «Nel 2018 abbiamo aperto a Pont Saint-Martin il nostro primo negozio di finiture e abbiamo subito deciso di investire in questo comparto cercando uno spazio più ampio. Nel 2020 è arrivata l’occasione di un immobile da ristrutturare a dieci minuti di distanza e l’abbiamo colta iniziando subito i lavori per poi nel 2023 aderire al Gruppo BigMat e scegliere l’insegna Habimat per la nuova sala mostra». La nuova sala mostra si sviluppa su una superficie di 450 metri quadrati, disposti su un livello, dove poter trovare un’ampia gamma di pavimenti e rivestimenti, piastrelle, laminati e parquet, ma anche arredobagno, sanitari, carta da parati, resine e tutto il mondo colore con Habimat Color Collection, la collezione di toni esclusivi ideati da Habimat per gli ambienti domestici.

«Habimat è il format per gli showroom perfetto per la nostra nuova sala mostra perché ci permette di posizionarci come partner di architetti e progettisti d’interni proponendoci come trend setter dell’interior design», sottolinea Doveil.

Il nuovo showroom, che si trova a pochi minuti dal punto vendita di edilizia BigMat Dov.Edil, è stato progettato seguendo totalmente il concept sviluppato dal team Habimat, in collaborazione con lo studio di architettura Del Monaco+Lorenzoni di Milano, e si presenta con un’esposizione innovativa e moderna, studiata per offrire un percorso immersivo ed esperienziale alla scoperta di ambientazioni ispirate ai trend del momento e che possono essere personalizzate sulle esigenze del cliente.

Materie e materiali sono organizzati in moodboard che raccontano stili e abbinamenti di texture, materiali, tonalità cromatiche, formati e tipologie di posa, da cui lasciarsi ispirare e da cui prendere spunto per costruire, assieme al professionista dell’interior design o al privato, l’ambiente su misura dei bisogni e desideri del cliente.

«Habimat è uno dei concept BigMat che ci è piaciuto fin da subito per la sua estrema versatilità», spiega Anna Planaz. «Ci permette di allestire con facilità un’esposizione sempre aggiornata e personalizzata sui gusti dei nostri clienti, ad esempio grazie a questo allestimento riusciamo a proporre anche materiali difficili per la nostra zona, come i marmi, accostandoli a legni e a materiali dall’aspetto rustico. Accostare texture, colori e materiali in abbinamenti di tendenza pronti da proporre al cliente è sicuramente un modo efficace e coinvolgente di presentare le finiture ai privati ma anche ai professionisti a cui vogliamo rivolgerci con sempre maggiore attenzione».

Sono due i membri dello staff di Habimat Dov.Edil, una figura commerciale dedicata all’ampliamento del portfolio clienti e un consulente alla vendita, pronti ad accompagnare e guidare l’architetto, il designer e il privato con una consulenza specializzata (pre e post- vendita) a supporto di tutte le esigenze di ristrutturazione e costruzione, offrendo un servizio di rilievo in cantiere e progettazione 3D, con realtà virtuale per un’esperienza immersiva, di consegna e di posa per progetti chiavi in mano.

Un salto di qualità per crescere e ampliare i propri orizzonti ma anche intercettare un nuovo mercato è quello che la famiglia Doveil vuole fare con lo showroom Habimat andando a integrare sinergicamente l’attività del magazzino edile BigMat.

«Dopo una precedente esperienza in una realtà consortile abbiamo scelto di entrare in BigMat perché ne apprezziamo lo spirito di condivisione, il supporto, i servizi offerti ai soci, in particolare i concept come Habimat appunto, e non per ultimo il profondo confronto con altri colleghi a livello regionale e nazionale da cui emergono idee e stimoli per migliorare il proprio business», conclude Marco Doveil.