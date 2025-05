GMG Serramenti: infissi sicuri e di qualità, dalla consulenza alla posa

GMG Serramenti, divisione di GMG Centro Edile, propone infissi di qualità sia dal punto di vista della sicurezza (obiettivo principale dell’azienda), sia dal punto di vista del design, sempre curato in tutti i dettagli.

All’interno della rivendita si possono trovare infissi in alluminio per costruzioni residenziali, commerciali, pubbliche e industriali: la caratteristica principale di questo materiale è l’affidabilità e la sua durata nel tempo.

Ma GMG propone anche soluzioni in alluminio-legno, per chi non vuole rinunciare alle caratteristiche tecniche e al calore del materiale naturale, installando un infisso di alta qualità, o anche solo in legno, che offre eleganza all’immobile in cui viene installato.

Gli infissi in Pvc offrono invece un elevato isolamento termico e acustico, associato a un alto livello di sicurezza.

GMG Serramenti si propone come un partner altamente qualificato, che ha come obiettivo la piena soddisfazione del cliente, seguito in tutte le fasi del progetto, dalla consulenza iniziale alla posa in opera del manufatto.

L’azienda di Bottanuco (Bergamo) si avvale di collaboratori, professionisti e posatori qualificati con anni di esperienza in modo da garantire anche una puntuale assistenza post vendita, spiega l’amministratore delegato della linea serramenti Guglielmo Lancini.

Quando avete deciso di inserire gli infissi nella rivendita e perché?

Inizialmente, i serramenti erano in una parte distaccata di GMG Centro Edile. Nel 2018, il titolare della GMG Centro Edile Giorgio Ferrari, ha proposto a me e ai miei fratelli (Alex e Andrea) di costruire la GMG Serramenti, visto l’esperienza maturata con svariati anni di lavoro in questo settore. GMG può così soddisfare tutte le esigenze del mondo dell’edilizia.

Oltre alla vostra produzione, trattate altri brand?

Sì, i nostri partner principali sono Metra (per l’alluminio) e Schüco (per il Pvc). Oltre ad altri brand presenti sul mercato.

Linea di produzione 1 di 3

Chi sono i principali clienti di questo business?

Serviamo sia privati sia imprese, coprendo abitazioni, edifici commerciali e industriali. Cerchiamo di soddisfare le esigenze dell’intera filiera.

Com’è gestito questo segmento all’interno della rivendita? Come vi distinguete?

Seguiamo il cliente dall’inizio alla fine: ascoltiamo le loro esigenze e consigliamo prodotti e processi adatti. Siamo presenti anche durante la costruzione e la posa, con assistenza in cantiere.

Creiamo le basi del progetto, convalidato da ingegneri esterni, e forniamo le migliori soluzioni. Ci distinguiamo per qualità e serietà.

Il cliente ha sempre un riferimento. Siamo cresciuti grazie al passaparola, un grande attestato di stima. Produciamo serramenti in Pvc e alluminio per tutte le esigenze.

Quali sono le principali esigenze dei clienti?

Cercano qualità nei materiali e assistenza continua. Vogliono finestre durature e con buona tenuta termica.

Durante il periodo del superbonus la domanda era superiore all’offerta: com’è la situazione oggi e che cosa vi aspettate dal 2025?

Abbiamo continuato a lavorare costantemente, grazie alla nostra ampia clientela. Il 2025 si prospetta in crescita, avendo installato una nuova linea di produzione di serramenti in Pvc: la domanda è molto alta per via dei costi più accessibili.

di Alice Fugazza