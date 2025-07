Cortexa: nuovo corso online gratuito su Sistema a Cappotto e Direttiva Case Green

Cortexa presenta il nuovo corso online on demand «Sistema a Cappotto, il principale alleato dell’efficienza energetica e della sostenibilità in edilizia».

Il corso, gratuito e rivolto a tutti gli operatori della filiera, approfondisce il contributo del Sistema a Cappotto di qualità nella riqualificazione energetica degli edifici, in linea ai punti interessati al tema degli obiettivi della Direttiva europea EPBD Case Green, che prevede una riduzione progressiva del consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali, almeno del 16% entro il 2030 e almeno del 20-22% entro il 2035.

«Da qui nasce l’esigenza del nuovo corso formativo di Cortexa che dimostra come il Sistema a Cappotto di qualità rappresenti il principale alleato dell’efficienza energetica e della sostenibilità in edilizia», afferma Diego Marcucci, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Sostenibilità di Cortexa.

«Il corso, messo a disposizione di tutti gli attori della filiera in modalità online e on demand, in modo da consentirne la massima fruizione, si inserisce all’interno di un più ampio progetto di Cortexa, ETICS FOR -55%, un “contenitore” finalizzato a dare maggiore visibilità a tutte le iniziative di Cortexa che contribuiscono a incrementare la sostenibilità in edilizia».

I temi del corso Sistema a Cappotto, il principale alleato dell’efficienza energetica e della sostenibilità in edilizia

La prima parte del corso illustra i principali benefici del Sistema a Cappotto:

Ambientali: ridurre le emissioni di CO2, i consumi energetici e i costi in bolletta. Durante il corso viene presentato un calcolo stimato della riduzione ottenibile per ogni metro quadro di cappotto installato, pari a circa 20kg di CO2 . Economici: creazione di un indotto su tutta la filiera e l’aumento del valore degli immobili. Sociali: miglioramento estetico degli edifici, rinnovamento di quartieri degradati e creazione di un impatto positivo su salubrità e comfort abitativo.

La seconda parte del corso propone un approfondimento tecnico che illustra il contributo del Sistema a Cappotto nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva europea EPBD, purché vengano rispettati i tre rigorosi criteri di qualità:

impiegare solo Sistemi a Cappotto forniti come “kit” da un unico produttore, certificati ETA e dotati di marcatura CE.

progettato a cura di professionisti qualificati che conoscano e applichino i contenuti del Manuale Cortexa e della norma UNI/TR 117:2018

e posato a regola d’arte da applicatori con competenze certificate secondo la norma UNI 11716:2018 e Manuale Cortexa.

L’intero ciclo formativo di Cortexa

Il percorso formativo Cortexa, fruibile online, on demand, a titolo completamente gratuito, si compone di ulteriori sei corsi: