Serratura a prova di scasso grazie a Dierre

Serratura a prova di scasso, isolamento termo-acustico e accessori hi-tech, il tutto racchiuso in un design minimale che facilita l’installazione in ogni contesto architettonico: sono le caratteristiche che contraddistinguono la porta blindata filotelaio D180 Dierre.

Frutto della ricerca della prima azienda italiana di porte di sicurezza, D-180 è equipaggiata con cerniere a scomparsa di nuova concezione che consentono un’apertura a 180° e una doppia battuta di chiusura che, in combinazione con il kit soglia mobile, impedisce l’ingresso a spifferi e rumori. Anche molti anni dopo la posa, le cerniere possono essere regolate sui 3 assi per far aderire perfettamente porta e telaio.

Un prodotto che racchiude 50 anni di competenza

L’anta racchiude la summa delle competenze sviluppate da Dierre in quasi 50 anni di attività. A partire dalla scocca a doppia lamiera in acciaio zincato a freddo, che unita allo speciale “sandwich” isolante ideato dai ricercatori Dierre forma un monoblocco a elevate prestazioni. Il risultato, in soli 7,7 cm di spessore, è una trasmittanza termica di serie di 1,3 W/(m2 x K), che può scendere a 1,0 W/(m2 x K), mentre l’abbattimento acustico è di 38 dB, che diventano 42 dB grazie a un kit dedicato. I rinforzi omega sono invece sostituiti da una nuova miscela di materiali super resistenti.

La trappola per topi d’appartamento

Anche la serratura a 3 catenacci della porta blindata D180 nasce dal lavoro del reparto ricerca&sviluppo Dierre. Monta un cilindrodella linea New Power, con piastra antitrapano e sistema Lock Blocking System: una trappola per topi d’appartamento che blocca irreversibilmente la serratura quando si tenta di forzarla con la cosiddetta “tecnica del tubo”, chiamata così perché il ladro utilizza appunto un tubo per staccare il defender della serratura e aprire la porta. Al posto dei classici pistoncini il cilindro New Power utilizza un sistema di lamelle laterali che lo rendono particolarmente resistente a ogni tipo di effrazione. Anche a quelli di tipo distruttivo.

Porta tecnologica

D180 può montarne uno solo, ma è anche disponibile nella versione con doppio cilindro (New Power e cilindro di servizio) e nella speciale configurazione con serratura motorizzata Hibry 4.0. L’abbinamento con lo spioncino digitale D-Eye – sviluppato in collaborazione con Ezviz – trasforma D180 in una porta blindata smart, che si apre dall’esterno con chiavi elettroniche e dall’interno semplicemente premendo un display touch screen. Quando qualcuno suona il campanello o si presenta davanti alla porta le notifiche arrivano direttamente sullo smartphone, ed è possibile dialogare a distanza con i visitatori o dissuadere i malintenzionati. Un vero sistema di videosorveglianza tascabile.

Completano le dotazioni di sicurezza, rostri dedicati D180 e un deviatore di tipo Hook in acciaio, oltre a un’asta superiore per ancorare l’anta al telaio. Su richiesta è disponibile il limitatore Open View, evoluzione della vecchia catenella, completamente riprogettata dai tecnici Dierre per essere ancora più resistente e lasciare libera la visuale anche quando è in funzione. Di serie il pannello di rivestimento nei colori bianco o grigio 7040 e la maniglieria argento New Creta.

La porta blindata D180 raggiunge di serie la Classe 3 antieffrazione ma può arrivare fino alla Classe 4.