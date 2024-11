Sedute doccia Provex: sicurezza e design per un bagno elegante e funzionale

Oggi l’ambiente bagno è molto più di uno spazio funzionale: è un luogo dedicato al relax e alla cura di sé, dove ogni dettaglio contribuisce a migliorare l’esperienza quotidiana. In un bagno contemporaneo, comfort e benessere sono essenziali per soddisfare le esigenze di praticità e sicurezza, senza rinunciare allo stile.

In questo contesto, spiccano i sedili ribaltabili o agganciabili ai maniglioni, integrati nel box doccia.

Provex, realtà di riferimento nella produzione di cabine e pareti per doccia e di accessori tecnici per l’ambiente bagno, monitora costantemente le richieste del mercato per sviluppare prodotti che uniscono qualità, durata e comfort, in linea con le nuove tendenze di interior design.

Le collezioni di Provex

La combinazione delle collezioni Shower (cabine e pareti doccia) e Comfort (sedute e maniglioni), rappresenta una strategia ben delineata dell’azienda, che mira a proporre soluzioni per un arredo bagno completo, adatto a tutte le generazioni e altamente funzionale.

In particolare, le sedute proposte da Provex non solo agevolano l’uso della doccia, ma si distinguono per un design contemporaneo che ben dialoga con le stanze più moderne ed attuali. La realizzazione di un bagno senza barriere è, infatti, un aspetto importante da considerare in fase di progettazione o di ristrutturazione.

Le sedute della Serie 500

Un esempio perfetto è rappresentato dalle sedute della Serie 500, il programma sviluppato in collaborazione con gli studi Talocci + Pallocca design che, oltre ad assicurare i massimi standard di sicurezza, soddisfa le più elevate esigenze estetiche.

Il sedile ribaltabile e il sedile agganciabile delle Serie si distinguono per le linee essenziali e i profili squadrati. Realizzati in alluminio e ABS di alta qualità, sono disponibili nelle varianti bianco/cromo e grigio/cromo, garantendo una portata eccellente fino a 160 kg.

Grazie alla tecnologia avanzata e al design ricercato, il sedile ribaltabile della Serie 500 ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali come il German Design Award 2020 e l’Iconic Awards 2019: Innovative Architecture – Winner nella categoria prodotto.

Le sedute della Serie 300

Anche il sedile ribaltabile della Serie 300, progettato in collaborazione con lo studio Talocci Design, offre un design moderno con materiali di pregio e la massima funzionalità.

Realizzato in alluminio e ABS di alta qualità, si distingue per l’innovativa tecnica a cerniera che consente una portata eccellente fino a 160 kg. È disponibile nelle varianti bianco, bianco/cromo e grigio/cromo e, una volta chiuso, ottimizza lo spazio nel box doccia.

Tutti i sedili Provex sono sviluppati e testati secondo le più severe norme TÜV e in linea con le normative CE.

Provex, sinonimo di qualità Made in Italy, realizza prodotti di eccellenza in cui ricerca tecnologica e materiali di pregio si uniscono a design d’avanguardia e pratica funzionalità per garantire il benessere nell’ambiente bagno.