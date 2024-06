Il nuovo Betonroad grigio di Laterlite è la soluzione ideale per riparare i pavimenti in calcestruzzo e il fissaggio rapido di chiusini stradali. Il betoncino predosato di Gras Calce è ora disponibile in nero e in grigio, specifico per pavimentazioni bituminose e in calcestruzzo. La scelta ideale per lavori che richiedono alta resistenza e durabilità, in conformità ai requisiti della norma Uni/Tr 11256.

Gli utilizzi

È un prodotto versatile e può essere utilizzato per:

Fissaggio, livellamento e finitura (anche in pendenza) di chiusini, caditoie, griglie, bocche di lupo, pozzetti, botole, canalette di scolo, griglie sul lato strada.

Ripristino di porzioni di pavimentazioni stradali e industriali in calcestruzzo, in interni ed esterni, anche soggetti a traffico intenso e carichi pesanti.

Fissaggio di cartelli stradali, pubblicitari, pali di linee elettriche e telefoniche, arredi urbani in genere.

Recinzioni, guard-rail, barriere di protezione, opere stradali in genere.

La sua formulazione e la presenza delle fibre, assicurano un ritiro compensato ed elevata lavorabilità. La doppia colorazione grigio scuro/nero si integra perfettamente con l’asfalto e la pavimentazione in calcestruzzo, fornendo un risultato estetico ideale.

Betonroad grazie alla doppia lavorabilità, tissotropica e fluida, si adatta al meglio alle diverse applicazioni. È utilizzabile anche in pendenza, rendendolo ideale per applicazioni complesse. Inoltre, è confezionato in sacchi ermetici, facilitando il trasporto e lo stoccaggio, e progettato specificamente per resistere al transito stradale intenso.