Saie 2024, Daikin presenta il nuovo Multiplus

Daikin è protagonista del Saie 2024, la più importante fiera in Italia dedicata al settore dell’edilizia, delle costruzioni e della progettazione che si tiene a Bologna fino al 12 ottobre.

Daikin, leader nelle tecnologie di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, trattamento aria e refrigerazione, è presente all’interno della fiera presso il padiglione 30 – stand B02.

Le novità: il nuovo Multiplus

Quest’anno l’azienda propone un ristretto, ma significativo numero di novità: una nuova versione di Daikin Multiplus, il nuovo climatizzatore ora con cinque attacchi totali che produce acqua calda.

Questa versione, rispetto a quella precedente che si fermava a quattro attacchi, permette di climatizzare fino a quattro ambienti differenti e in più di avere un attacco per il serbatoio dell’acqua calda sanitaria fino a 230 litri.

Il nuovo Daikin Multiplus è in grado di effettuare riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria senza gas e presenta nuovi serbatoi a pavimento, ora disponibili da 180 lt e 230 lt. E’ molto più rapido di uno scaldabagno elettrico ed è compatibile con tutte le unità interne residenziali e commerciali, oltre che gestibile in modo smart con l’app Onecta.

VRV 5

VRV 5 è invece una soluzione utilizzata per edifici commerciali e abitazioni monofamiliari progettata per supportare gli obiettivi di decarbonizzazione e valorizzazione degli immobili. Grazie all’introduzione del refrigerante R32, infatti, VRV 5 Hp amplia la gamma di prodotti dedicati ad ambientazioni di prestigio e ad alta metratura. VRV 5 garantisce una riduzione delle emissioni di CO2 equivalente del 71% rispetto all’R410A, in linea con la direttiva europea F-gas.

Altherma

Altra novità presente allo stand sono le soluzioni autonome in pompa di calore da incasso Altherma, posizionabili all’interno di armadi zincati per facilitare la messa in opera degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda negli spazi esterni delle abitazioni.

«La nostra presenza al Saie rappresenta un punto di contatto con i clienti finali e con gli operatori del settore che sono il motore della relazione con Daikin Italia – afferma Geert Vos, AD Daikin Italia -. Per noi il mondo dell’edilizia è fondamentale, anche perché il 38% della CO2 prodotta in Italia arriva proprio dal settore edile. Per questo Daikin si propone come partner di assoluto livello per tutte le aziende per aiutarle e supportarle attraverso la propria gamma di prodotti nella riduzione delle emissioni di CO2; senza infatti una diminuzione cospicua di CO2, l’Italia non potrà mai raggiungere i target fissati nel 2030. Al SAIE – prosegue – presentiamo pompe di calore con diverse tecnologie tra cui aria-aria, aria-acqua o miste che ovviamente sono ideali per case di nuova costruzione, ma anche per edifici da ristrutturare. Siamo orgogliosi perché le 100mila pompe di calore che abbiano installato finora in Italia hanno fatto risparmiare più di 1 milione di tonnellate di CO2.»