Rubinetterie Treemme: design, tecnologia e uno showroom a Milano

YouTrade ha incontrato a Cersaie 2024 Massimo Tommasi, direttore marketing e commerciale Italia di Rubinetterie Treemme (Pad. 22 Stand A10-B9): ecco cosa ci ha raccontato.

Che prodotto avete presentato in questa edizione del Cersaie?

A questa edizione di Cersaie ci siamo presentati con numerose novità tra le quali: Albatros, W-touch, W-Smart e Appia nella versione con maniglie realizzate in Vetrite di Sicis.

Albatros è la nuova collezione di rubinetterie firmata da Gianluca Belli. Realizzata in ottone, Albatros si distingue per le sue forme scultoree e fluide che trasmettono dinamismo e vitalità. La collezione è il perfetto esempio di eleganza contemporanea con linee pulite e minimali, che conferiscono leggerezza e semplicità al design. Un elemento distintivo è l’utilizzo di una cartuccia piatta da 22 millimetri, che contribuisce alla leggerezza complessiva del rubinetto.

W-touch è la nuova proposta di comandi e termostatici per doccia frutto di un’accurata ricerca tecnologica e stilistica. Il design di W-touch è pensato per garantire una perfetta armonia tra forma e funzione. Ogni dettaglio è studiato per offrire un controllo intuitivo del flusso e della temperatura dell’acqua, consentendo all’utente di personalizzare l’esperienza della doccia secondo le proprie preferenze. La serie è caratterizzata da un sistema “premi e regola” a filo piastra, disponibile in versione meccanica e termostatica, per una gestione precisa e confortevole del flusso d’acqua.

La nuova collezione W-smart rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un comando doccia intuitivo e versatile, in grado di integrarsi alla perfezione con i soffioni doccia contemporanei e di esaltare l’estetica dell’ambiente bagno. Il sistema “premi e regola” per l’apertura e la chiusura dell’acqua è arricchito da una funzione di rotazione per la regolazione della portata ed è disponibile sia in versione meccanica che termostatica.

Appia, disegnata da 3DF Design e presentata con originali maniglie realizzate in Vetrite di Sicis è una proposta senza tempo. La purezza del vetro che incorpora le venature delle pietre pregiate, le tonalità delle rocce vulcaniche e dei paesaggi lunari sono un connubio tra raffinata eleganza e alta tecnologia.

A cosa vi siete ispirati?

Innovazione, ricerca e sinergia. Ogni nuova collezione è il risultato di un processo creativo e ingegneristico rigoroso, in cui design e funzionalità si integrano attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. L’ispirazione proviene dall’analisi delle tendenze contemporanee e dalle esigenze del mercato, con un focus su ergonomia, sostenibilità e ottimizzazione dei flussi d’acqua.

Come sta andando il 2024?

Il 2024 è stato un anno fondamentale per la concretizzazione di un processo di trasformazione che ci ha visti diventare da una PMI ad una azienda strutturalmente 4.0. Il tutto senza dimenticare le nostre tradizioni manifatturiere. Per fare esempi concreti, abbiamo realizzato un nuovo impianto di verniciatura automatizzato dove la componente umana sarà sempre determinante per le lavorazioni particolari. Stesso discorso vale per la torneria pesante, con torni automatizzati attivi 24 ore e con personale in grado di eseguire tutte quelle lavorazioni che non esito definire sartoriali.

È stato appena inaugurato il nuovo comparto R&S e laboratorio tecnico. Un luogo interno all’azienda che rappresenta il cuore della creatività e dell’innovazione progettuale. In questo spazio, oltre ad ampi e moderni uffici, si trova un laboratorio dove campioni di prodotti, materiali e finiture vengono sottoposti a diversi test qualitativi prima di essere processati e immessi sul mercato.

Quali sono le previsioni del 2025?

Il 2025 sarà per noi un anno molto intenso e ricco di progetti. In cantiere abbiamo l’apertura del nostro primo showroom a Milano, un luogo pensato per non essere solo un’esposizione di prodotto ma una vera e propria fucina di idee, creatività, incontri. Uno spazio aperto a numerose iniziative e attività. Stiamo lavorando inoltre a nuovi progetti e collaborazioni.