Rockwool a Safety Expo 2024

Rockwool partecipa all’edizione 2024 di Safety Expo, la fiera nazionale della salute e sicurezza sul lavoro e della prevenzione incendi, in programma oggi (giovedì 19 settembre 2024) e domani (venerdì 20 settembre 2024) presso la Fiera di Bergamo.

L’azienda è presente in fiera presso il Foyer del Padiglione B (sicurezza antincendio) con il suo stand 1F per incontrare tutti i visitatori e presentare le sue soluzioni sostenibili e incombustibili in lana di roccia per l’edilizia.

Obiettivo: sensibilizzare la filiera

Durante l’edizione 2024 Rockwool, da tempo impegnata in prima linea nel sensibilizzare istituzioni e organi di informazione per sollecitare l’attenzione di tutta la filiera immobiliare sulle tematiche relative alla sicurezza antincendio, terrà un seminario dal titolo «Progettare la sicurezza antincendio degli edifici», organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bergamo.

Affrontare il rischio incendio in ambito civile

L’incontro, in programma il 19 settembre a partire dalle 14:15 presso la sala Seminari 2, si pone l’obiettivo di affrontare il rischio incendio in ambito civile, focalizzandosi sulla progettazione della sicurezza antincendio dell’involucro edilizio seguendo un approccio di tipo prestazionale e di tipo prescrittivo, con l’analisi di casi studio e approfondimenti delle normative attuali.

Interverranno: Mauro Tricotti, Project Sales Manager di Rockwool Italia; ing. Piergiacomo Cancelliere, Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini; ing. Samuele Sassi, Fsc.

I prodotti isolanti

Quest’anno Rockwool porta in fiera per la prima volta in Italia i suoi prodotti isolanti per il segmento Heating, Ventilation and Air Conditioning (Hvac), ovvero riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.

Questi materiali, pensati per edifici commerciali e residenziali di grandi dimensioni come uffici, condomini, aeroporti, ospedali, magazzini e altre strutture industriali, possiedono ottime proprietà di protezione dal fuoco, non subiscono variazioni dimensionali o prestazionali al cambiare delle condizioni igrometriche e permettono di raggiungere alti livelli di isolamento termico combinati con eccellenti prestazioni acustiche, sia in caso di applicazione a nuovi edifici che in caso di ristrutturazioni, garantendo al tempo stesso la riduzione delle emissioni di carbonio e un risparmio in termini di costi.

La gamma Fire Protection

Presso lo stand Rockwool è esposta la gamma Fire Protection pensata per limitare la propagazione delle fiamme e contenere gli incendi negli edifici in cui sono richiesti elevati livelli di resistenza al fuoco.

Queste soluzioni antincendio, oltre a ottimizzare gli aspetti energetici e acustici, comprendono sistemi specificatamente concepiti per la protezione passiva dal fuoco di elementi strutturali in acciaio, condotte metalliche di ventilazione affiancati a soluzioni per la compartimentazione al fuoco delle facciate ventilate.