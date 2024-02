Mapei guarda al futuro e costruisce grazie a Planitop le prime case… stampate in 3D

Leader mondiale nei prodotti per l’edilizia, Mapei ha giocato un ruolo fondamentale con la sua malta/inchiostro per un progetto molto importante: grazie a Planitop 3D, si è potuto realizzare la costruzione delle prime case stampate in 3D, per Habitat for Humanity, associazione americana di Newport News, in Virginia, che si occupa di chi ha più bisogno.

Un progetto tecnologicamente avanzato per fare del bene

L’organizzazione no profit statunitense aiuta le comunità in tutto il mondo a costruire o migliorare le proprie abitazioni, è la promotrice di questo progetto innovativo, realizzato in collaborazione con Alquist 3D e alimentato dalla tecnologia di stampa 3D di Black Buffalo 3D Corporation che ha sviluppato Planitop 3D con Mapei Corporation, la filiale statunitense dell’azienda.

Si tratta di un significativo salto di qualità nell’applicazione di metodologie costruttive innovative.

Una malta/inchiostro all’avanguardia

Planitop 3D, la malta/inchiostro all’avanguardia di Mapei, ha svolto un ruolo centrale nel successo del progetto. Questo materiale avanzato, certificato per le sue prestazioni e adattabilità senza pari, ha facilitato la costruzione efficiente e precisa delle case di Habitat for Humanity.

La conformità di Planitop 3D con l’International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) per le pareti strutturali, ICC-ES AC509, dimostra l’attenzione particolare di Mapei alle tecnologie, per continuare a stabilire nuovi standard nel settore delle costruzioni, offrendo il suo contributo allo sviluppo di soluzioni abitative sostenibili ed efficienti.

Presenti anche le vernici Elastocolor

Il completamento delle prime case stampate in 3D a Newport News è un traguardo importante e Mapei si congratula di cuore con le due famiglie che ora iniziano un nuovo capitolo della loro vita all’interno di queste innovative abitazioni.

Il progetto sottolinea l’impegno costante dell’azienda nel sostenere iniziative volte allo sviluppo delle comunità in tutto il mondo.

Per aggiungere un ulteriore livello di protezione e di estetica alle abitazioni, entrambe le strutture sono state rivestite con le vernici Elastocolor di Mapei. Questi rivestimenti di qualità non solo migliorano la resistenza agli agenti atmosferici delle superfici esterne, ma consentono anche di ottenere una finitura personalizzata e di grande impatto visivo.