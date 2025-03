RockOut Meeting di Eternoo, tra valori e sfide per il futuro

Organizzato presso Ruote da Sogno, a Reggio Emilia, il RockOut Meeting di Eternoo ha ospitato la forza vendita e il management del distributore, offrendo un’opportunità di riflessione e una dichiarazione d’intenti futuri, per abbracciare il cambiamento.

Il nome “RockOut Meeting” trae ispirazione da un ricordo di Federico Nessi, amministratore delegato di Eternoo: una sveglia JBL, che 15 anni fa lo esortava con il motto “Wake Up. Rock Out”, a “svegliarsi e scatenarsi”.

Il cuore dell’evento è stato il decalogo dei valori di Eternoo, emerso dal recente rebranding e simboleggiato dal nuovo logo. Curiosità, lealtà e umiltà sono i primi tre valori del decalogo e sono stati il filo conduttore dell’intera giornata.

Ospiti e sponsor hanno avuto l’opportunità di condividere non solo la loro visione imprenditoriale, ma anche il loro percorso umano, a partire da Federico Nessi, che ha raccontato il suo percorso, intrecciando la sua storia di sogni e sfide con quella di Eternoo.

Il cuore del cambiamento non risiede solo nel miglioramento dei processi tradizionali, ma nella spinta continua verso l’innovazione tecnologica e l’adozione di nuove soluzioni digitali.

L’evento ha visto la partecipazione di partner industriali, come Copernit, Fischer Italia, Heidelberg Materials, Knauf, Rabbiplast, T2D e Xella.

La giornata è stata arricchita da ospiti di rilievo che hanno condiviso le loro esperienze e visioni. Mauro Grassilli, Sporting Director di Ducati Corse, ha parlato della sua passione; Raffaella Pannuti, Presidente della Fondazione ANT Italia Onlus, ha sottolineato l’importanza della solidarietà e dell’impegno sociale; Luigi Ranieri, co-founder di Bonsay, ha guidato i partecipanti in un’esperienza motivazionale di profonda introspezione; Marco Squinzi e Veronica Squinzi, Amministratori Delegati Gruppo Mapei, hanno condiviso la loro storia di crescita, mettendo in luce come il valore della famiglia; infine, Andrea Barzagli, ex calciatore della Nazionale Italiana e della Juventus, oggi imprenditore, ha offerto una riflessione sulla resilienza e sullo spirito di squadra.