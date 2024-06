Ripristino e decorazione del calcestruzzo, la malta ripara il cemento e ricostruisce

L’azienda presenta webertec ripararapido ultra, prodotto a presa rapida studiato per il ripristino e decorazione del calcestruzzo e che non necessita della passivazione del ferro.

Tutte le strutture in cemento armato, in ambito residenziale o infrastrutturale come le pile dei ponti o gli impalcati, le travi, i pilastri, i balconcini, sono naturalmente soggette a possibili processi di degrado dovuti a innumerevoli cause.

Gli ammaloramenti possono essere determinati da fattori di tipo fisico, come gli agenti atmosferici inquinanti, i cicli di gelo-disgelo, le piogge acide, di tipo chimico come l’attacco dei cloruri o la carbonatazione, oppure essere connessi a cause meccaniche dovute a scarsa qualità dei materiali, errori di posa in opera, urti o incendi.

Il danneggiamento può coinvolgere la parte più superficiale e arrivare fino in profondità manifestandosi con distacco del copriferro o di volumi maggiori fino all’interno dell’elemento, armatura arrugginita o perdita di prestazione dell’elemento.

Lo stadio del Lecce oggetto di ripristino 1 di 2

La gamma per il ripristino e decolorazione del calcestruzzo

Situazioni di questo genere possono essere risolte in maniera agevole con l’uso di materiali specifici. Saint-Gobain è un riferimento per il ripristino e la decorazione del calcestruzzo.

Le soluzioni a marchio Weber garantiscono interventi duraturi nel tempo, in linea con le normative vigenti e sono sempre tecnologicamente aggiornate grazie alla costante ricerca dei laboratori Saint-Gobain di Ricerca & Sviluppo.

La gamma webertec delle malte da ripristino è composta da malte a presa normale, medio rapide e rapide, fibrate con differenti granulometrie, per usi interni o esterni per applicazione a mano o macchina con marcatura Ce En1504, e si completa con le malte passivanti, le finiture anti-carbonatati, decorativi colorati elastomerici.

Ricostruzione volumetrica

L’azienda ha appena lanciato anche la nuova malta per il ripristino webertec ripararapido ultra, che affianca il prodotto già presente in gamma webertec ripara ultra. Si tratta di una malta da ripristino a presa rapida, formulata per tutti gli interventi sul cemento armato e che non necessita della passivazione del ferro.

È indicata per la ricostruzione volumetrica di elementi in cemento armato, la regolarizzazione e i riempimenti superficiali localizzati, creati per asportazione di nidi di ghiaia, ferri distanziatori, fori di ancoraggio, ferri affioranti, mancanza di copriferro. Inoltre, garantisce perfetta adesione al supporto, totale assenza di cavillatura e ottima finitura estetica.

di Franco Saro