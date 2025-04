DeFaveri: monoblocchi per infissi ad alta efficienza energetica

Le collezioni di monoblocchi per infissi DeFaveri Inquadra (filomuro) e Riquadra (centromuro) migliorano l’efficienza energetica, eliminando i ponti termici e garantendo prestazioni ottimali degli infissi nel tempo.

Nonostante il cappotto termico riduca uniformemente le dispersioni sui prospetti, le maggiori perdite di calore si verificano spesso in corrispondenza degli infissi.

Anche i serramenti più avanzati possono rappresentare un punto critico, specialmente in caso di posa non adeguata, causando non solo una perdita di efficienza energetica, ma anche il deterioramento progressivo dei materiali, incluso il cappotto intorno all’infisso.

Le collezioni di monoblocchi Inquadra (filomuro) e Riquadra (centromuro) di DeFaveri ridefiniscono gli standard di efficienza energetica, eliminando i ponti termici e garantendo prestazioni ottimali degli infissi nel tempo.

Innovazione

Progettati per semplificare la posa e adattarsi con precisione a qualsiasi contesto costruttivo, i monoblocchi per infissi DeFaveri uniscono innovazione tecnologica e personalizzazione.

Queste soluzioni sono costituite da isolante Eps conforme ai Cam e vengono assemblate con appositi collanti e un sistema meccanico di staffe e rinforzi, che ne assicura la tenuta e la solidità.

Sono concepite per la rasatura o intonacatura direttamente in cantiere, una doppia versione che assicura l’uniformità della finitura tra facciata e mazzetta per un risultato anche estetico allineato allo stile delle architetture italiane.

Progettazione su misura

Le collezioni di monoblocchi per infissi DeFaveri Inquadra e Riquadra sono altamente personalizzabili e adatte a ogni contesto di nuova costruzione o ristrutturazione, grazie alla progettazione su misura.

Sono abbinabili ai sistemi di ventilazione meccanica Dfvmc e possono ospitare qualsiasi sistema oscurante.

Frutto di oltre 60 anni di ricerca e know-how, il loro design proviene da un continuo dialogo e confronto con i progettisti e rappresenta una risposta mirata alle esigenze qualitative del cantiere.

I vantaggi

I monoblocchi offrono numerosi vantaggi sia in termini di efficienza energetica che di comfort abitativo.

Questi sistemi integrati, studiati nel dettaglio, sono progettati per eliminare i ponti termici, contribuire all’isolamento acustico e combattere le infiltrazioni.

La loro struttura compatta facilita l’installazione, riducendo i tempi di posa e i costi associati.

Inoltre, l’integrazione di componenti come cassonetti per avvolgibili, zanzariere e sistemi oscuranti all’interno del monoblocco contribuisce a migliorare l’estetica dell’edificio, evitando sporgenze antiestetiche e assicurando una maggiore armonia.

di Sara Giusti