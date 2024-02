Fakro rivoluziona l’accesso ai tetti piatti con la nuova botola Drl

Per un accesso ancora più comodo e sicuro ai tetti piatti, Fakro ha esopsto per la prima volta a KlimaHouse 2024 la nuova botola Drl, che può essere abbinata alle scale retrattile dell’azienda, offrendo un accesso ancora più comodo e agevole.

Un serramento innovativo, sicuro e durevole per tetti piatti

Si tratta di un serramento per tetti piatti progettato per l’abbinamento con le scale retrattili dell’azienda, in grado di offrire un accesso al tetto ancora più comodo e sicuro.

Presentata ufficialmente durante la kermesse KlimaHouse a Bolzano, Drl è una botola innovativa, studiata per assicurare ottime prestazioni in termini di isolamento e durata nel tempo, oltre che per massimizzare sicurezza e agilità d’uso.

Le caratteristiche del prodotto

Questo prodotto, infatti, è dotato di speciali pistoni a gas in grado non solo di semplificare al massimo le operazioni di apertura e chiusura ma anche di permettere all’anta di bloccarsi in posizione aperta, a 60°.

Al fine di escludere qualsiasi eventualità di chiusura accidentale, è disponibile su richiesta anche il blocco aggiuntivo Zbr, un particolare accessorio in grado di bloccare l’anta aperta ed evitarne lo spostamento (a causa ed esempio di forti raffiche di vento). Alla base del telaio, inoltre, è applicato uno speciale nastro antiscivolo che contribuisce a rendere l’accesso al tetto piatto ancora più agevole.

Caratterizzata da un telaio con profili in Pvc multicamera, riempiti con materiale isolante termico, e dalla presenza di una mirata guarnizione in gomma, la nuova botola garantisce anche eccellenti prestazioni in termini di isolamento termico, assicurando un valore di trasmittanza termica Uw = 0,67 W/m²K.

Le scale retrattili

Al serramento Drl è possibile abbinare una qualsiasi delle scale retrattili dell’ampia gamma dell’azienda, che propone infatti numerosi modelli, sia in legno che in acciaio: da quelli ad elevate prestazioni termiche (Lwt, Ltd Energy), a quelli ignifughi (Lwf, Lmf) fino anche alle versioni con apertura a forbice (Lst, Led).