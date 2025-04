Residence in classe A+++ con le soluzioni di SCF System (Sicilferro)

Il Greenhouse Residence Bed&Bike Rome Galeria Antica è un esclusivo residence situato tra Roma e il Lago di Bracciano. La struttura è stata pensata non solo per chi desidera trascorrere un periodo di relax nella campagna romana, ma anche per il cicloturismo: offre cinque percorsi per ciclisti, tra cui quello della storica Via Francigena.

Il concept progettuale si distingue per il suo impegno verso il rispetto dell’ambiente e l’efficienza energetica, grazie all’utilizzo di impianti fotovoltaici di ultima generazione che riducono l’impatto ambientale.

Ogni appartamento è dotato di un servizio esclusivo di ricarica per veicoli elettrici, inclusi ebike e auto. L’attenzione alla mobilità elettrica ha fatto in modo che il progetto prevedesse la realizzazione di un’area con appositi punti di approvvigionamento di energia anche per chi non è ospite della struttura. Una sorta di distributore di energia pulita per chi ne ha bisogno.

Il progetto Greenhouse Residence Bed&Bike Rome Galeria Antica

Il progetto Greenhouse Residence Bed&Bike Rome Galeria Antica, affidato allo studio dell’architetto Antonio Lorenzetti, è stato realizzato in una zona vincolata e sismica, rispettando norme paesaggistiche e garantendo sicurezza antisismica e una classe energetica A+++.

Il residence comprende 2.300 metri cubi di spazio, suddivisi in appartamenti autonomi energeticamente grazie all’uso di pannelli solari e soluzioni per ottimizzare l’efficienza energetica, come il sistema di accumulo di energia e colonnine per la ricarica di ebike e auto elettriche.

Le fasi di costruzione sono state rapide. Il progetto è stato completato in 130 giorni grazie all’uso di tecnologie innovative come il sistema H2Wall per le pareti e il Plastbau Metal per i solai, che migliorano la sicurezza sismica e l’isolamento termico.

Il progetto ha anche integrato elementi ecologici, come l’uso di piante con alto assorbimento di Co2.

L’attenzione alla sostenibilità e l’efficienza energetica, combinata con soluzioni costruttive moderne e veloci, ha permesso di completare il Greenhouse Residence con un notevole risparmio energetico e nel ri-spetto dei tempi e delle normative di sicurezza.

Le fasi costruttive con i sistemi SCF System

Il progetto ha previsto la demolizione della struttura esistente e la costruzione della nuova, con il supporto tecnico e dei materiali SCF System (gruppo Sicilferro) per soddisfare le esigenze progettuali e di cantiere.

Il residence prima e durante l'intervento 1 di 3

Cassero H2Wall

Per le pareti portanti, è stato utilizzato il sistema H2Wall, un cassero modulare in Eps con trasmittanza termica migliorata, che offre isolamento termico e resistenza sismica. Questo sistema consente di costruire edifici con pareti in calce-struzzo armato sismo-resistenti, migliorando le prestazioni energetiche.

La parete finale, con uno spessore di 35,6 centimetri, offre una resistenza termica di 5,27 m²K/W e uno sfasamento termico superiore a otto ore.

Solai Plastbau Metal

I solai sono stati realizzati con la tecnologia Plastbau Metal, che garantisce resistenza e riduzione del peso del 30%, migliorando la risposta sismica e la sicurezza dell’edificio.

Il sistema ha permesso di realizzare un solaio ogni sette giorni, grazie all’integrazione perfetta di tutti i componenti e a una progettazione precisa.

Le travi reticolari tipo Ser, progettate su misura, hanno migliorato la struttura sismica e reso più rapida l’installazione. Queste travi, assieme al solaio Plastbau, hanno ottimizzato il consumo di materiale e ridotto i tempi di montaggio.

Pannelli divisori Plastbau

Per le partizioni interne sono stati utilizzati i pannelli divisori Plastbau, leggeri e facili da manovrare. Questi pannelli, realizzati in Eps con grafite e rinforzati con lamiere in acciaio.

Offrono resistenza e isolamento termico e acustico, contribuendo al comfort e all’efficienza energetica dell’edificio.

Scf System, in collaborazione con il progettista, ha gestito con successo tutte le fasi, offrendo un sistema che ha combinato prestazioni sismiche eccellenti, massima efficienza energetica e velocità costruttiva.

di Paolo Caliari