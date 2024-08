RDZ presenta i deumidificatori RNW da parete in versione eco-friendly

Un nuovo e importante passo in avanti lungo la strada tracciata dai binari della sostenibilità e del risparmio energetico per RDZ, colonna portante in Italia nei sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento, in continuità con il solco tracciato da importanti scelte normative, politiche ed economiche promosse dall’Unione Europea per la lotta al cambiamento climatico.

In un momento storico in cui il riscaldamento globale si configura come una realtà di fatto, il comfort estivo all’interno delle abitazioni diventa sempre più un elemento imprescindibile.

RDZ, da anni, propone l’utilizzo degli impianti di raffrescamento radiante per i noti vantaggi in termini di comfort, silenziosità, salubrità degli spazi e risparmio energetico.

La novità di RDZ

Proprio in questo contesto si inserisce una delle ultime novità di RDZ: l’abbinamento di un collaudato deumidificatore a parete, il modello RNW, conosciuto per le sue eccellenti prestazioni, con un nuovo gas ecologico che ha un impatto ambientale nullo.

L’R290 è un refrigerante naturale negli ultimi tempi al centro dell’interesse dei player del settore, anche in risposta alle nuove sfide imposte dall’accelerato phase-down degli HFC e sulle sostanze dannose per l’ozono (ODS). Il gas R290 ha un GWP (Global Warming Potential) pari a 0, confermandosi come reale scelta ecologica.

I deumidificatori della serie RNW sono unità per la deumidificazione estiva pensati per l’abbinamento con gli impianti radianti di raffrescamento a pavimento o a soffitto, progettati per offrire un funzionamento corretto e ottimale dell’intero impianto. Previsti per l’installazione verticale a parete o canalizzabile orizzontale a controsoffitto, sono specifici per il settore residenziale e disponibili in diverse taglie per soddisfare le necessità di ambienti di molteplici dimensioni.

RNW 200P

RNW 200 P è un’unità di deumidificazione per installazione a parete, a incasso o da esterno in base agli accessori, composta da circuito frigo, ventilatore centrifugo e batterie di pre e post trattamento da alimentare con acqua refrigerata.

Caratterizzato da una portata d’aria pari a 200 m³/h e una portata acqua a 15 °C di 240 l/h, ha una capacità di deumidificazione di 24 l/g (26 °C UR 65%). Gemellare in termini di dimensioni, prestazioni e accessori è RNW 200 PI, l’unità di deumidificazione a parete con una integrazione estiva pari a 860 W.

L’impiego del nuovo gas R290 in sostituzione del R134a, per questi due modelli della gamma RDZ, rappresenta un ulteriore passo avanti nel combinare efficienza energetica e sostenibilità ambientale, fornendo soluzioni avanzate che rispondono alle sfide climatiche attuali e future.

Con l’introduzione di questa innovazione, RDZ continua a porsi all’avanguardia nel settore, offrendo prodotti che non solo migliorano il comfort abitativo ma contribuiscono anche a un futuro più sostenibile.