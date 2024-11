Ragno Tiempo e Tiempo Wall, la nuova collezione in cinque colori

La nuova collezione Ragno Tiempo trae ispirazione dalla pietra francese Montpellier, nota per la sua ricchezza e stonalizzazione, reinterpretata con un tocco rustico e omogeneo in cinque colori e cinque dimensioni, dalla superficie morbida e piacevole al tatto.

Il rivestimento in pasta bianca Tiempo Wall, esalta la profondità e la ricchezza dei dettagli con la struttura tridimensionale Saw e il decoro Forest con tecnologia Touch.

La nuova collezione

La collezione si compone di cinque colori in diversi formati, anche in versione strutturata per outdoor, ad eccezione del formato 45×45 cm.

Caratteristiche

Caratteristiche Tiempo

Gres fine porcellanato Indoor / Outdoor

Formati: 100×100 – 60×120 – 60×60 – 30×60

Colori: Bianco, Beige, Taupe, Grigio, Antracite

Caratteristiche Tiempo Wall

Rivestimento in pasta bianca Indoor

Formati: 30×90

Colori: Bianco, Beige, Taupe, Grigio

Decori: Decoro Forest Touch

Strutture: Struttura Saw