La ceramica effetto metallo va in scena con FAP Ceramiche

Oxide è la nuova collezione di ceramica effetto metallo che FAP Ceramiche propone in anteprima a Cersaie 2024 (Hall 37, Stand C40 – D39).

Diverse le proposte che hanno come unico protagonista il fascino del metallo ossidato. Nello spettro più chiaro della palette, popolata da sette colori, White Rust è la nuance più luminosa. Ci sono poi Beige Rust con i suoi caldi riflessi, Corten con il suo effetto ruggine, Grey Rust con sfumature grigio argento. Iron è invece la nuance più scura, caratterizzata da venature ferrose. La superficie ossidata, marezzata e materica di Deco Rust trasforma la materia in decoro; infine, Blue Rust mima la purezza dell’acqua abbinandosi perfettamente a elementi naturali come il legno.

L’estrema versatilità della collezione Oxide consente di creare facilmente abbinamenti con ogni tipologia d’essenza (legni, marmi, cemento e proposte guidate dal colore) e interessanti possibilità compositive.

Per quanto riguarda i rivestimenti, la serie di ceramica effetto metallo Oxide prevede il grande formato 120×278 (in quattro tonalità) e una linea di wall tiles nei formati 25×75 e 80×160. Completano l’offerta la linea di mosaici 30,5 x30,5 – disponibili in sei nuance – e nel formato 29,5×30,5 nella colorazione Deco Rust.

Per i pavimenti la collezioni Oxide è disponibile nei formati: 30×60, 60×60 e 80×80. Anche in questo caso, una linea di mosaici – formato 30×30 – integra la collezione.

Con questa nuova proposta di FAP Ceramiche l’effetto metallo entra nei progetti d’interior, donando modernità e personalità a spazi contemporanei, sia residenziali che commerciali.