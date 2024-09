Box doccia e arredobagno in un giardino di design

Una vera e propria installazione di 180 metri quadrati nata dalla collaborazione tra Arbi Arredobagno, lo studio di design Meneghello Paolelli Associati e il set designer Giuseppe Mangia. Così lo stand di Arbi a Cersaie 2024 ha offerto ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente in un metaforico giardino, caratterizzato da isole circolari concepite come grandi gazebi. In esposizione, le nuove soluzioni Ibra Showers hanno affiancato le più recenti collezioni di arredo bagno dell’azienda.

MASTER, collezione di arredo bagno che unisce il rigore formale del mobile monoblocco al colore. La particolare lavorazione a 45 gradi e la maniglia integrata si distinguono per eleganza e praticità. La componibilità in tre diverse misure e nuovi elementi

rendono Master la scelta ideale per un bagno senza tempo.

LEVANTE, nuovo box doccia del programma Ibra Showers con porte scorrevoli dotate di sistema Soft-close, vetro da 6 mm e maniglia integrata nel profilo in alluminio. Le molteplici alternative per vetri e profili, unite alle diverse configurazioni possibili, declinate anche

in soluzioni fuori misura, offrono flessibilità e personalizzazione.

ERCOLE, lavabo monolite che si distingue per l’integrazione tra base e lavabo. La base cilindrica, disponibile in sette varianti di legno di Rovere con lavorazione “Bricks”, si unisce al lavabo in Ocritech bianco.

OVER, sistema d’arredo, nato dalla sinergia tra l’ufficio tecnico Arbi e lo studio ruga.perissinotto, coniuga estetica minimalista e funzionalità salvaspazio. Perfetto per ambienti dalle dimensioni contenute, crea boiserie contenitive combinando elementi sospesi o a terra, declinati in profondità da 18 e 28 centimetri, pensili sospesi da 18 centimetri e moduli angolari.