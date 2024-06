Che cosa distingue un distributore di materiali per l’edilizia dalla grande distribuzione? E qual è il vantaggio competitivo tra un punto vendita e quello del concorrente? La risposta è una sola: la qualità del servizio offerto. Che si traduce in competenza e capacità di svolgere meglio il proprio compito. Ma come raggiungere la perfezione? Anche in questo caso la risposta è unica: con la formazione. Cioè con l’apprendimento e il miglioramento continuo di chi lavora in un’azienda, dal proprietario in giù. E proprio questo è il focus del nuovo numero di YouTrade, che pubblica una grande inchiesta, che ha coinvolto imprese, distributori ed esperti, per fornire agli abbonati della rivista leader nella distribuzione edile un quadro della situazione: tecniche, iniziative e academy sono ormai parte integrante della vita aziendale.

La formazione non è l’unico argomento caldo che potrete trovare sulle pagine del periodico realizzato da Virginia Gambino Editore. Per esempio, un altro articolo utile per molte imprese della distribuzione riguarda il delicato aspetto del ricambio generazionale. Spesso è l’inciampo su cui si infrangono speranze e storie aziendali, ma in realtà si può gestire al meglio. Magari con l’adozione di una family constitution. Di che cosa si tratta lo scoprirete leggendo le pagine del nuovo numero della rivista, che non tralascia altri argomenti di attualità, come l’effetto sul mercato dell’edilizia del decreto Salvacasa.

Il magazine, oltre a una serie di case history, di interviste e di rubriche, si occupa anche su questo numero del core business del rivenditore: materiali, soluzioni, proposte. In particolare, il nuovo numero di YouTrade pubblica speciali approfondimenti su settori merceologici interessanti, come la termoidraulica, i controsoffitti e la ventilazione meccanica controllata. Non perdete il nuovo numero di YouTrade!

