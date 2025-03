Prospettive positive per Villeroy & Boch

Nel 2024 il Gruppo Villeroy & Boch ha ottenuto un fatturato record di 1,421 miliardi di euro, che equivale a un aumento del 57,6% rispetto a quello dell’anno precedente. Questo risultato è stato dovuto in gran parte all’acquisizione di Ideal Standard nel marzo 2024. Inoltre, la società è riuscita a migliorare l’Ebit operativo del 10% passando da 88,7 milioni di euro a 97,6 milioni di euro. Sono quindi stati raggiunti gli obiettivi per il fatturato e l’Ebit operativo nonostante le difficili condizioni di mercato.

Nel 2024, l’integrazione di Ideal Standard è stata il punto centrale delle attività del Gruppo. Lo sviluppo di una strategia comune e di una struttura organizzativa ottimizzata e integrata ha portato ai primi risultati delle sinergie create. «Con l’integrazione di Ideal Standard abbiamo dato vita a un nuovo Villeroy & Boch Group che, grazie a due marchi forti, strategie di crescita chiaramente definite e un’organizzazione internazionale, si posiziona in modo ideale nei mercati regionali e nei segmenti chiave della clientela», ha commentato la presidente del consiglio di gestione, Gabi Schupp, facendo riferimento all’anno appena concluso. «Ideal Standard completa perfettamente il modello commerciale di Villeroy & Boch. Tutte le previsioni sui punti di forza complementari, in termini di portafoglio prodotti, segmenti di clientela e presenza regionale, sono state confermate, migliorando notevolmente la competitività del Gruppo».

Stabilità

Nel 2024 la divisione Dining & Lifestyle ha realizzato un fatturato di 319,3 milioni di euro dimostrando uno sviluppo stabile in un contesto congiunturale difficile. Nel comparto dei progetti per hotel e ristoranti e nell’e-commerce è stato registrato un aumento del fatturato. Di contro, il fatturato è calato nei negozi fisici. I negozi al dettaglio di proprietà dell’azienda hanno invece generato un fatturato equiparabile a quello dell’anno precedente. La divisione Dining & Lifestyle ha chiuso positivamente l’esercizio 2024 con un utile operativo (Ebit) di 32,4 milioni di euro, riuscendo a superare del 3,2% quello dell’anno precedente nonostante la difficile situazione del mercato.

Investimenti

Nel 2024 il Gruppo Villeroy & Boch ha effettuato investimenti in beni materiali e immateriali per un valore complessivo di 58,3 milioni di euro. Gli investimenti sono stati destinati alla modernizzazione e all’automazione dei siti di produzione di entrambe le divisioni, alla presenza del marchio con l’apertura dei negozi Villeroy & Boch World e Outlet presso la sede centrale del Gruppo a Mettlach e all’ammodernamento dei negozi al dettaglio Villeroy & Boch in Germania e all’estero.

Prospettive per il 2025

Con due marchi forti, un’organizzazione integrata e strategie di crescita chiaramente definite, il consiglio di gestione di Villeroy & Boch AG ritiene che il gruppo sia ben posizionato e, tenendo conto del contesto economico, prevede un aumento del fatturato del gruppo di diversi punti percentuale e un incremento moderato dell’Ebit nell’esercizio 2025. Il rendimento del patrimonio netto operativo dovrebbe attestarsi al livello dell’anno precedente nel 2025.