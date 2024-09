Proiettili di grandine sui tetti: i test e la soluzione di Cotto Possagno

Cotto Possagno ha messo a punto un materiale per tetti in grado di sopportare ghiaccio fino a 4 centimetri che cade a 100 chilometri l’ora. E, inoltre, si adatta ai tetti di edifici storici.

L’Italia è sempre stata un paese soggetto a temporali e grandinate. Quello a cui stiamo assistendo ora è che fenomeni che un tempo avvenivano solo d’estate accadono anche nelle altre stagioni, dovuti al fatto che il riscaldamento globale, in Italia e nel Mediterraneo, sta procedendo a un ritmo accelerato.

Per questo Industrie Cotto Possagno, costantemente documentata sui cambiamenti climatici e orientata al miglioramento delle soluzioni da proporre al mercato, sviluppa prodotti sempre più performanti rispetto agli eventi atmosferici attuali.

La grandine, che avuto una escalation di frequenza e intensità in tutta l’Europa, è sicuramente il fenomeno che impatta maggiormente sui danni provocati ad abitazioni ed in particolare ai tetti.

Test di laboratorio

Qui entra in gioco il Coppo di più, uno dei best seller di Industrie Cotto Possagno. Il materiale è in grado di resistere all’urto di proiettili di ghiaccio del diametro di 4 centimetri, anche se lo colpiscono alla velocità di 100 chilometri ora.

Questa resistenza è stata ottenuta grazie ai test svolti da p+f expert – Prüfer und Fachberater fürs Bauen, laboratorio svizzero qualificato e indipendente, che ha certificato risultati eccellenti su un’ampia gamma di prodotti Cotto Possagno.

Le caratteristiche

I Coppi di più della Linea Tradizione Antica sono prodotti da Cotto Possagno con miscele di argilla e processi produttivi che li rendono performanti sotto molti aspetti (tra cui, appunto, la resistenza alla grandine), ma assecondano, con i loro cromatismi, i vincoli costruttivi di centri e dimore storiche, dove è importante tutelare l’impatto visivo del panorama architettonico.

Ogni coppo riproduce un particolare effetto antico, che si armonizza con le coperture preesistenti ed entra in sintonia con le peculiari caratteristiche dei borghi storici, rendendolo adatto per restauri e recuperi che rispettino il contesto in cui sono inseriti.

Sono disponibili in diverse varianti di colore: Antica Possagno Scuro, Coppo d’Autore, Vecchio Chiaro, Vecchio Scuro, Veneto Antico.

di Franco Saro