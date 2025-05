Naturatherm HD dry, pannello isolante in fibra di legno ad alta densità

Naturatherm HD dry di Naturalia Bau è un isolante in fibra di legno vergine da coltivazioni controllate PEFC, che offre massime prestazioni estive. Realizzato con tecnologia a secco e ad alta densità, questo pannello unisce robustezza, efficienza termica e facilità di posa.

Idoneo per tetti inclinati ad alta portata, tetti piani, solaio e come portaintonaco per cappotti interni. Non necessita di strato di distribuzione dei carichi.

Naturatherm HD dry è fornito e posto in opera in mono o doppio strato con giunti accostati a secco, su supporto planare.

Disponibile in spessori da 40, 60, 80, 100 millimetri, nelle dimensioni 1200 x 625 millimetri.

I vantaggi

Miglior isolamento in estate

Isolamento acustico per ambienti più tranquilli

Perfetto per coperture piane

Intonacabile per interni, risultati estetici e funzionali

Stabile e resistente, zero deformazioni, posa più veloce

Pedonabile e durevole

Lavorabilità al top, facile da tagliare e posare

Caratteristiche tecniche