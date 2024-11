Gate Central è un complesso abitativo esclusivo che sorge nel quartiere di Porta Ticinese a Milano, proprio di fronte alle Colonne di San Lorenzo che incorniciano la piazza su cui si affaccia l’omonima Basilica.

Si tratta di contesto urbanistico unico, a pochi passi dal centro di Milano, dove storia e cultura si fondono con il design e uno stile di vita contemporaneo, caratterizzato al tempo stesso dalla vivacità dei locali, dal fascino dei monumenti storici e dalla tranquillità di ampie aree verdi.

Il progetto Gate Central

La palazzina di 4 piani fuori terra e due piani interrati si contraddistingue per la tecnologia costruttiva, l’elevato grado di innovazione e risparmio energetico (Classe energetica A).

I progettisti hanno concepito la facciata affinché si armonizzasse perfettamente con il meraviglioso contesto circostante e le unità abitative, di diverse dimensioni – bilocali, trilocali e plurilocali – puntano decisamente sulla scelta materiali di qualità, impianti di ultima generazione e finiture di pregio, in modo da offrire comfort e bellezza a chi le abiterà.

Per il primo piano interrato e il piano terra è prevista una destinazione commerciale, dal primo al terzo piano gli ambienti abitativi accoglieranno gli spazi residenziali mentre al secondo piano interrato trovano posto le autorimesse a servizio dell’immobile.

Il Sistema Costruttivo di Ytong

Per la realizzazione di Gate Central i progettisti hanno scelto il sistema costruttivo completo Ytong, utilizzato nelle sue declinazioni sia per l’involucro esterno che per le tramezze interne.

Ytong è un materiale da costruzione al tempo stesso leggero e resistente, con naturali proprietà termoisolanti, traspiranti e di resistenza al fuoco (euroclasse A1 incombustibile) che lo rendono unico.

I blocchi e le tavelle Ytong di Xella in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con materie prime naturali mediante processi produttivi sostenibili come documentato nel recente Report ESG del Gruppo Xella.

Il sistema Ytong permette di realizzare pareti di tamponamento esterne altamente traspiranti e perfettamente isolate, rispondendo ai requisiti dei più noti protocolli di certificazione di sostenibilità e soddisfacendo elevati parametri di efficienza energetica.

Il sistema costruttivo si completa con il ciclo specifico di malte collanti, intonaci e finiture della gamma Ytong, coerenti per composizione e complementari per caratteristiche, permettendo di ottenere le migliori performance.

“Ci siamo affidati al sistema costruttivo Ytong per il progetto Gate Central – spiega l’arch. Luca Petrone – Founder di Boffa Petrone & Partners – perché crediamo nella sua affidabilità, efficienza e sostenibilità. La sua combinazione di resistenza, isolamento termico e acustico lo rende ideale per garantire la qualità e la durabilità delle nostre costruzioni.

Ytong è un’ottima scelta anche in ambito cantieristico perché, grazie alla sua struttura porosa, i blocchi offrono un’elevata leggerezza garantendo contemporaneamente un’eccellente solidità e resistenza meccanica. Questo si traduce in un’estrema maneggevolezza e lavorabilità in cantiere, oltre che in una maggiore facilità di taglio. Siamo convinti che con Ytong stiamo realizzando un edificio che soddisferà pienamente le esigenze dei nostri clienti, offrendo loro comfort abitativo e sicurezza a lungo termine.”

Progetto: Gate Central

Ubicazione: Milano

Committente: Gate Central S.p.A.

Progetto: ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel – Milano

Progettazione architettonica e Direzione Lavori: Boffa Petrone & Partners – Arch. Luca Sabino, Petrone – Torino, Milano

Impresa di costruzione: Building Spa – Torino

Posa murature: Cfm Costruzioni, Varese

Prodotti Xella utilizzati: Blocco Ytong Climagold – Tramezza Ytong Y-Acu