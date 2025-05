Pubblicato il Report di Sostenibilità 2024 del Gruppo Xella

Xella Group, fornitore di soluzioni sostenibili, efficienti e accessibili per l’edilizia, pubblica il Report di Sostenibilità 2024 in cui si evidenzia il posizionamento rispetto agli obiettivi di sostenibilità prefissati per il 2030.

In questo ultimo anno, il Gruppo ha compiuto notevoli progressi nella riduzione delle emissioni di CO2, nell’economia circolare e nella sicurezza sul lavoro.

«La sostenibilità è al centro di ciò che facciamo. I nostri sforzi per ridurre la CO₂, migliorare l’economia circolare e garantire un ambiente di lavoro sicuro stanno dimostrando di dare i loro frutti. Questo progresso non sarebbe possibile senza la dedizione dei nostri dipendenti, fornitori e partner: li ringrazio per il loro impegno e i risultati raggiunti. Stiamo costruendo un mondo sostenibile», ha dichiarato Christophe Clemente, Chief Executive Officer di Xella Group.

L’impegno di Xella per la sostenibilità è stato riconosciuto da esperti ESG esterni. Il Gruppo ha ricevuto un nuovo rating da S&P Global Ratings a gennaio 2025, con un punteggio di 52 nella categoria dei materiali da costruzione, rispetto a un punteggio medio di 37 per il settore edile. Ciò colloca Xella tra il 22% delle migliori aziende in questo settore.

Riduzione delle emissioni di CO₂

Le emissioni di CO₂ di Xella in ambito 1 e 2 sono diminuite del 6,6%, grazie all’impatto dei progetti di efficienza energetica iniziati nel 2023 e alle misure implementate nel 2024, mentre la produzione lorda è rimasta stabile.

Come importante traguardo, Xella ha definitivamente eliminato l’uso del carbone con l’installazione di tre caldaie a gas “a prova di futuro”, attualmente funzionanti a gas e GPL ma in grado di utilizzare anche idrogeno.

Nel complesso, alla fine dello scorso anno Xella ha già raggiunto circa il 30% degli obiettivi di riduzione di emissioni di ambito 1 e 2 fissati per il 2030. Ciò è perfettamente in linea con gli obiettivi climatici approvati esternamente dalla Science Based Targets Initiative (SBTi).

Economia circolare

Il Gruppo ha inoltre raggiunto un traguardo importante nel suo percorso verso la circolarità.

Xella si è posta l’obiettivo “zero scarti in discarica” entro il 2030. Nell’ultimo anno, le quantità di scarto dei prodotti edili in calcestruzzo aerato autoclavato (CAA) e unità di silicato di calcio (CSU) mandate in discarica sono diminuite del 46% rispetto al 2023.

Per promuovere la circolarità dei propri prodotti, Xella continua a lavorare sulle formulazioni, riducendo l’uso di materie prime vergini, e a ottimizzare la sua catena del valore, acquistando materie prime seconde dalle aziende di riciclo.

Tra le azioni a supporto di questo obiettivo, l’azienda sta investendo in modo significativo sugli impianti chiave in grado di gestire e processare gli scarti, sviluppando nuovi prodotti basati sul recupero di CAA macinato.

Sicurezza sul lavoro

Xella ha perseguito con determinazione e coerenza la trasformazione della propria cultura sulla sicurezza, registrando un’ulteriore riduzione del 20% degli infortuni LTI rispetto all’anno precedente.

Come parte di questa trasformazione, Xella ha aumentato e migliorato i programmi di formazione per garantire un ambiente di lavoro sicuro ed è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di aumentare le ore di formazione del 58% entro il 2030.

Le politiche di sostenibilità Xella in Italia

Xella Italia, anche nel 2024, ha perseguito e apportato il proprio importante contributo nella direzione del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Gruppo.

Sono proseguiti infatti anche sugli impianti italiani i programmi di investimento mirati a ottimizzare i processi produttivi, per ridurre al minimo le emissioni di CO2, i consumi, gli sprechi e i conferimenti in discarica, facendo seguito alla realizzazione nei due poli produttivi di Pontenure e Atella di impianti fotovoltaici che alimentano con energia proveniente da fonte solare la produzione industriale dei blocchi e dei prodotti in polvere della gamma Ytong e Multipor.

Nella stessa direzione va anche l’impegno del reparto di ricerca e sviluppo nel miglioramento costante delle formulazioni dell’intera gamma di prodotti da costruzione, che vede sempre maggiore ricorso a materie prime secondarie e riciclate sia nelle formulazioni dei blocchi che in quelle delle malte.

Infine notevole impegno da parte di Xella Italia è dedicato nell’implementazione delle tecnologie per il recupero degli scarti di produzione in CAA, un’azione di sviluppo continuo della circolarità all’interno del processo produttivo che consente di ridurre il consumo di materie prime, ridurre i conferimenti in discarica e le emissioni di CO2 nell’ambiente.