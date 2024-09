Progettazione e posa dell’isolamento ventilato Isotec, i professionisti a scuola

La Academy dell’azienda propone un’offerta integrata di eventi formativi online e live focalizzati sul risparmio energetico, sulla corretta progettazione e posa dell’isolamento ventilato.

Brianza Plastica da sempre valorizza l’importanza della formazione, impegnandosi come soggetto promotore della diffusione della cultura, intesa come percorso continuo e progressivo. L’azienda, infatti, si distingue per una forte vocazione formativa rivolta sia agli operatori specializzati nella posa del prodotto sia al mondo della progettazione con Isotec Academy.

Si tratta della piattaforma integrata per eventi formativi online e live, creata da Brianza Plastica per i professionisti e progettisti interessati alle tematiche del risparmio energetico, sostenibilità edilizia, riqualificazione ed efficienza degli edifici.

L’offerta formativa dei seminari, tenuti da esperti aziendali e docenti universitari, si concentra e approfondisce, di volta in volta, temi che riguardano materiali e soluzioni innovative per l’efficientamento dell’involucro, le certificazioni di sostenibilità e conformità ambientale dei prodotti, gli aggiornamenti normativi, la corretta progettazione dell’isolamento termoventilato per coperture e facciate, i dettagli di realizzazione per l’esecuzione a regola d’arte.

Scuole di posa

Proprio per formare alla corretta installazione, Brianza Plastica ha creato scuole di posa, svolte in collaborazione e presso le scuole edili sull’intero territorio italiano. I corsi hanno l’obiettivo di avvicinare gli operatori del settore e gli applicatori al mondo Isotec e alla sua estrema semplicità e versatilità di applicazione. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita e, quando previsto, rilasciano crediti formativi professionali.

«È importante ricordare che Brianza Plastica da sempre offre servizi di assistenza tecnica pre e post vendita», spiega Simone Pruneri, sales manager Insulation Building di Brianza Plastica. «Sia ai progettisti che ai tecnici di cantiere, affiancando i professionisti nelle fasi più delicate del lavoro. Per esempio, siamo presenti nella partenza del cantiere e nella formazione alle imprese che non conoscono il sistema Isotec. Un valore aggiunto che Brianza Plastica da sempre offre ai clienti».

di Paolo Caliari