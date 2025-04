Più creatività per l’involucro con gli intonaci decorativi Röfix

Il carattere distintivo di un edificio, il gusto particolare del committente o la cifra stilistica di un architetto possono manifestarsi nella realizzazione di facciate impeccabili e personalizzabili grazie all’ampia gamma di intonaci decorativi Röfix.

I numerosi materiali ad alto contenuto tecnico, con la possibilità di spaziare tra effetti e texture diversi, rendono la scelta del design in facciata potenzialmente infinita, con combinazioni classiche, moderne, ma anche insolite e artistiche.

Il punto d’incontro sono tridimensionalità e sensazioni tattili che caratterizzano superfici uniche, impreziosite dal carattere materico e decorativo dei prodotti utilizzati. Questo permette di creare edifici e facciate dalla personalità ben definita e ricercata.

Un esempio è il progetto di edilizia residenziale realizzato dall’architetto Giorgio Antonio Potenza in località Valverde, in provincia di Catania.

Per impreziosire la facciata è stato utilizzato l’intonaco Röfix Designputz, applicato in modo da ottenere l’effetto di texture Kreativ Stripes.

Rivestimento minerale speciale a base Nhl, Röfix Designputz è una malta per intonaco fine miscelata in fabbrica secondo En 998-1: idrofobizzato, modellabile, è ideale per realizzare finiture con tecnica di rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, fratazzati, spatolati e tante altre tecniche di strutturazione superficiale.

Idoneo per sistemi di isolamento termico per esterni, nonché per facciate e superfici interne, si applica su intonaci di fondo e pannelli pretrattati (per esempio, in cartongesso).

Röfix Kreativ

Röfix Kreativ è una vasta gamma di effetti e finiture decorative per esterni che si adatta alla visione creativa del progettista, con possibilità quasi infinite.

I prodotti Röfix e le diverse modalità di applicazione vengono proposti in combinazioni ad hoc, secondo le specifiche esigenze creative, così da vestire qualsiasi facciata, anche con presenza di sistemi di isolamento termico a cappotto.

di Sara Giusti