Phonoblack, scarico idrosanitario acustico di Redi

Redi Phonoblack è il sistema fonoisolante per lo scarico delle acque sanitarie in grado di garantire alte performance acustiche e resistere al fuoco, classe Me secondo la Uni En 13501 Euroclasse B-s1-d0.

Phonoblack è ideale per gli edifici residenziali, pubblici e strutture ricettive e grazie al materiale con cui è realizzato (PVC-U) può essere innestato o incollato.

Inoltre è versatile per le nuove realizzazioni, grazie alla sua specifica composizione che garantisce robustezza, durabilità nel tempo e standard qualitativi elevati.

Phonoblack è una gamma ad alte prestazioni completa di collari antivibranti brevettati e certificati.

È l’unico sistema fonoisolante in PVC ad offrire il diametro 100, per facilitare l’installazione in caso di ristrutturazione. Grazie al Pvc si può sia innestare che incollare anche su impianti esistenti.

I collari sono fondamentali per la realizzazione di un sistema acusticamente performante, la metà della prestazione fonoisolante è da attribuire a loro.

Il nuovo collare Phonoklip è brevettato e certificato per garantire durabilità e resistenza eccezionali, la sua struttura completamente plastica permette che non venga usurato.

I collari per il loro design possono essere utilizzati sia in orizzontale che in verticale, garantendo sia l’ancoraggio che lo scorrimento dei tubi al loro interno.

Si può utilizzare il collare come punto di scorrimento della tubazione lasciando l’anello rosso in posizione e serrare la vite, oppure per utilizzare il collare come punto di ancoraggio fisso della tubazione bisogna rimuovere l’anello rosso e serrare la vite.

Lo scarico fonoisolante Phonoblack abbinato alla ventilazione attiva Studor, garantisce alte performance acustiche e sicurezza igienica.

La ventilazione degli scarichi è fondamentale per proteggere la tenuta idraulica dei sifoni e abbattere il rumore. Combinando la corretta ventilazione della colonna di scarico alle peculiarità di un sistema fonoisolante è possibile ottenere il massimo comfort acustico e la totale sicurezza.

Un nuovo approccio alla ventilazione

La tradizionale ventilazione passiva delle colonne di scarico sanitarie, prevede un sistema di tubi di sfiati separati dallo scarico principale (ventilazione secondaria). Questo comporta l’impiego di più materiale, maggiori costi di manodopera, e tempi di installazione più lunghi.

Studor è un sistema di ventilazione attiva che sostituisce la tradizionale ventilazione secondaria, assicura l’eliminazione di rumori e cattivi odori provenienti dalla colonna di scarico ed è progettato in base alla norma Uni En 12056-2.

Aliaxis accompagna i progettisti e le imprese dal Progetto al Cantiere, fornendo un servizio di consulenza e guida alla scelta della soluzione più idonea. Contattali per saperne di più info.redi@aliaxis.com o visita il sito www.Aliaxis.it