Pavimento sopraelevato antibatterico NewFloor

NewFloor ha fornito alla Alto Trevigiano Servizi, che cura l’approvvigionamento idrico di 52 Comuni, 500 metri quadrati di pavimento sopraelevato tipo G30AAK, dotati di trattamento antibatterico Protect.

La ceramica destinata a pavimenti necessita di alte performance tecniche ed estetiche, come resistenza all’abrasione, al calpestio, all’usura del tempo e ai prodotti chimici.

Un altro elemento che contraddistingue il prodotto ceramico è l’aspetto igienico sanitario: oggi i materiali possono vantare anche caratteristiche chimico-fisiche che rendono la ceramica capace di neutralizzare microbi e batteri, grazie alla presenza di specifiche sostanze che possono trovarsi nel corpo o nella superficie della piastrella.

Sono due le modalità per rendere il materiale ceramico antibatterico e/o con proprietà antibatteriche: inserimento della protezione attraverso l’uso di principi attivi a base di ioni d’argento o di metalli specifici come il biossido di titanio all’interno della massa del materiale o nello strato di finitura finale.

Una soluzione adottata da Alto Trevigiano Servizi, azienda che gestisce il servizio idrico integrato di 52 Comuni del Trevigiano, per un totale di quasi 250 mila utenze, in un bacino territoriale di 1.374 chilometri quadrati.

Massima igiene

ATS si occupa di prelevare l’acqua dalle fonti di produzione, renderla potabile e distribuirla a tutte le utenze, domestiche e non solo. Il lavoro continua anche dopo che l’acqua è stata utilizzata, per farla defluire nella rete fognaria, depurarla negli appositi impianti e, infine, restituirla pulita all’ambiente. In tutti questi passaggi, la qualità dell’acqua è controllata costantemente, grazie alle analisi effettuate dai tecnici nei laboratori.

Per la ristrutturazione degli uffici della sede di Montebelluna, in provincia di Treviso, Newfloor ha fornito circa 500 metri quadrati di pavimento sopraelevato tipo G30AAK: pannelli in solfato di calcio con spessore 30 millimetri e dimensioni 60×60 centimetri, alta densità 1.100 chilogrammi per metro cubo, rivestimento inferiore con foglio di alluminio e finitura superiore in gres porcellanato Lea Ceramiche collezione Cliffstone, colore White Dover, finitura lappata con trattamento antibatterico Protect.

La finitura

La finitura antibatterica, richiesta specificatamente dal committente, è un’efficace tecnologia che viene integrata già in fase di produzione creando uno scudo antibatterico agli ioni d’argento incorporato nelle piastrelle, che elimina fino al 99,9% dei batteri dalla superficie.

Il risultato è una superficie che rimane più pulita e igienica tra una pulizia e l’altra, per tutta la vita utile del prodotto.

Panariagroup ha scelto di sviluppare i prodotti Protect assieme a Microban, brand leader mondiale nella tecnologia antibatterica.

La struttura in acciaio zincato fornita per questo progetto è di tipo Snfl, con traversi leggeri e piedini di regolazione 130-185 millimetri, per raggiungere un’altezza di pavimento finito di 20 centimetri.

di Franco Saro