Partnership AGC e Rosi per il riciclo del vetro fotovoltaico

AGC Glass Europe ha siglato una partnership strategica con ROSI per il riciclo del vetro fotovoltaico. Attraverso questa collaborazione le due aziende puntano a riciclare elevati volumi di vetro fotovoltaico nella produzione di vetro piano, evitando il downcycling di un cullet (vetro riciclato) d’alta qualità.

L’uso del cullet consente un forte abbattimento di emissioni di anidride carbonica, in quanto abbassa il punto di fusione della miscela vetrificabile, riducendo così il fabbisogno energetico. Si pensi che il riciclaggio di una tonnellata di cullet evita l’emissione di ben 700 kg di CO2.

«Stiamo compiendo un passo significativo verso i nostri obiettivi di riduzione del 30% delle emissioni Scope 1, 2 (ndr emissioni dirette) e 3 (ndr emissioni indirette dall’acquisto di energia elettrica) entro il 2030, raggiungendo la neutralità carbonica entro il 2050 e riducendo l’impatto ambientale delle nostre operazioni. Il vetro fotovoltaico è molto trasparente e pulito, rivelandosi una fonte preziosa di materiale riciclato per le nostre fabbriche. Tuttavia, ha una composizione diversa rispetto ai nostri prodotti standard, il che significa che l’innovazione tecnica è fondamentale per consentire il riciclo all’interno dei nostri processi. È qui che ROSI entra in gioco come partner per integrare pratiche sostenibili, che sono al centro dei nostri valori», commenta Marc Foguenne, vicepresidente Sostenibilità di AGC Glass Europe.

Yun Luo, Presidente di ROSI, ha dichiarato: «Questa partnership con AGC Glass Europe è un traguardo importante nella nostra missione di riciclare e riutilizzare materie prime preziose recuperate dall’industria fotovoltaica. Insieme, stiamo creando un futuro più sostenibile per entrambe le industrie, solare e del vetro».

I team di ricerca e sviluppo hanno già condotto test con successo sull’uso di vetro frantumato proveniente da pannelli fotovoltaici nella produzione di vetro piano, dimostrando la fattibilità dell’utilizzo del cullet senza compromettere la qualità o le prestazioni del prodotto finale.

AGC e il vetro riciclato

AGC ha sempre riciclato rottame di vetro dai propri stabilimenti e filiali, mescolandolo nel forno con materie prime vergini per produrre vetro.

Inoltre l’azienda collabora attivamente con una rete di partner specializzati nello smontaggio di facciate e nella rimozione del vetro che viene raccolto e trasformato da riciclatori in rottame di alta qualità per il riciclaggio e la rifusione nei forni.

Attraverso questo approccio circolare nei progetti di retrofitting e ristrutturazione, i fornitori di vetro e i professionisti immobiliari possono così contribuire a ridurre la quantità di carbonio incorporato negli edifici, aiutando al contempo il settore edile e real estate ad avanzare verso la neutralità climatica.

La prima applicazione in Italia del Low Carbon Glass di AGC è rappresentata dal progetto Nervesa 21, imponente opera di riqualificazione, firmata da Lombardini22, in cui il 95% dei materiali rimossi durante il processo di smantellamento è stato riciclato.

L’edificio ha ottenuto le certificazioni LEED Platinum e WELL Gold, grazie a scelte quali risparmio energetico, utilizzo di energie rinnovabili, accumulo dell’acqua piovana per impianto idrico ed irrigazione.