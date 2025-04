Orsolini apre un nuovo showroom a Roma Tiburtina

Orsolini apre un nuovo punto vendita a Roma, in via Tiburtina 1116: uno showroom moderno e innovativo, progettato con un nuovo concept di layout che integra in un unico spazio i reparti Bagni e Pavimenti, Cucine e Arredamento, Porte e Infissi.

Con questa nuova apertura, Orsolini arriva a contare sette showroom nella Capitale, a cui si aggiungono gli altri quattro store professional dedicati al mondo tecnico di Edilizia, Ferramenta e Termoidraulica.

La storia di Orsolini ha inizio alla fine ‘800 a Vignanello (Viterbo) con Pacifico Orsolini, che all’epoca intraprese l’attività di commercio di materiali edili. L’attività è passata di mano di generazione in generazione fino ad arrivare all’assetto attuale che conta 21 showroom e 29 store professional, dislocati tra Lazio, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Toscana e Molise.