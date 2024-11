Orsolini Amedeo premiata con la menzione speciale “Un secolo di eccellenza” al Premio EY L’imprenditore dell’Anno 2024

Orsolini Amedeo, azienda di riferimento nel settore edile italiano, ha ricevuto la prestigiosa menzione speciale «Un secolo di eccellenza» durante la cerimonia del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno 2024.

Il premio

Questo riconoscimento celebra le realtà imprenditoriali italiane che si distinguono per una tradizione ultracentenaria di innovazione, qualità e crescita sostenibile.

Rino Orsolini, Amministratore Unico di Orsolini Amedeo, ha espresso il suo orgoglio per il premio.

«Questo riconoscimento rappresenta un tributo all’impegno e alla passione che la nostra famiglia e i nostri collaboratori hanno dedicato per oltre un secolo. È una testimonianza di come tradizione e innovazione possano convivere, contribuendo a costruire un futuro sostenibile e solido per il settore dell’edilizia e per le comunità che serviamo».

Un secolo di qualità e innovazione

Fondata oltre cento anni fa, Orsolini Amedeo è diventata un simbolo di eccellenza e affidabilità, evolvendosi costantemente per rispondere alle sfide del mercato con soluzioni innovative e sostenibili, mantenendo al contempo un forte legame con le sue radici storiche.

Il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno, giunto alla sua XXVII edizione, riconosce gli imprenditori italiani che, grazie alla loro visione strategica, capacità innovativa e impegno verso la sostenibilità, hanno contribuito significativamente alla crescita economica e sociale del Paese.

La giuria, composta da illustri rappresentanti del panorama imprenditoriale e accademico italiano, ha riconosciuto il valore unico di Orsolini Amedeo come modello di eccellenza aziendale che continua a ispirare le nuove generazioni.

Chi è Orsolini

Orsolini è una delle realtà della distribuzione specializzata di materiali edili, termoidraulica, pavimenti, bagni, cucine e infissi, più importanti e longeve d’Italia con i suoi 34 punti vendita presenti in sei regioni (Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise e Lombardia) e i suoi quasi 145 anni di storia. L’azienda è oggi una solida e affermata realtà con un fatturato di oltre 170 milioni di euro e più di 500 dipendenti.

A novembre 2024 Orsolini è stata premiata con la Menzione Speciale “Un secolo di eccellenza” alla 27esima edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno 2024 come una delle cinque aziende italiane radicate in oltre un secolo di eccellenza e tradizione. Nel 2023 ha vinto per la terza volta il Confindustria Ceramica Distributor Award come Miglior Rivenditore d’Italia.