Nuovo vertice per il Consorzio Q-Rad

Michele Bottoni (Eurotherm) è il nuovo presidente del Consorzio Q-Rad, che riunisce i principali produttori di sistemi radianti in Italia. Alla vicepresidenza è stato eletto Samir Tabban (Rdz), mentre nel nuovo direttivo sono entrati come consiglieri anche Andrea Bighinzoli (Giacomini), Gerardo Brienza (Uponor) e Francesco Confortini (Tiemme). Bottoni ha una laurea in Economia e un master in Business Administration. Ha avuto diverse esperienze professionali nel settore delle TLC, con ruoli di rilievo nel marketing e nella comunicazione. Nel 2008 è entrato in Eurotherm, prima come Export Manager e poi come Direttore Generale dall’anno 2013.

«Desidero ringraziare il mio predecessore Gerardo Brienza e tutti i consorziati per la fiducia: è un onore e una grande responsabilità guidare questo Consorzio», commenta il neopresidente Michele Bottoni. «Ritengo prioritario operare in continuità con la precedente governance, valorizzando il capitale di competenze e di tecnologie accumulato in questi anni, con l’obiettivo di creare sempre più valore per tutti i nostri partner. Proseguiremo l’impegno nello sviluppo di nuove norme per il comparto, la ricerca tecnico-scientifica e tutte le attività più utili a promuovere la tecnologia radiante in un’ottica di transizione energetica e rispetto per l’ambiente».

Tabban dopo una laurea in ingegneria Elettrica e l’esame di Stato si inserisce da subito nel settore della climatizzazione radiante industriale e civile dove a tutt’oggi ancora lavora.

Il Consorzio Q-RAD conta 26 aziende tra consorziati, affiliati e partner sostenitori, e rappresenta i principali player di mercato di un comparto industriale sempre più rilevante. Partecipa attivamente a 15 tavoli normativi nazionali e internazionali sulla climatizzazione radiante ed è stato il portavoce delle aziende italiane per inserire le più aggiornate evoluzioni del mercato nella nuova classificazione proposta durante la revisione di importanti normative di settore come la Uni En 1264 e la Uni En Iso 11855. Di recente Q-Rad, nell’ambito del Comitato Termotecnico Italiano, ha promosso la scrittura di nuove norme specifiche sulle applicazioni della climatizzazione radiante nelle opere di ristrutturazione.

Prosegue e si intensifica ulteriormente anche la collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Energia Galileo Ferraris del Politecnico di Torino con cui sono stati avviati importanti studi sulla nuova direttiva europea per l’efficienza negli edifici (EPBD VII) nell’ottica di promuovere la climatizzazione radiante all’interno del percorso verso la transizione energetica e la carbon neutrality.

Si rafforza anche la qualifica degli installatori di sistemi radianti, promossa dal Consorzio Q-RAD che ha partecipato alla stesura di una norma specifica, la UNI 11741, a cui hanno aderito oltre 500 installatori in possesso oggi della certificazione di qualifica convalidata da Istituto Giordano.

I consorziati ordinari sono Eurotherm, Rdz e Uponor, seguono i consorziati straordinari, Bampi, Cappellotto, Eht Italia, Evotek, Giacomini, Ivar, Tiemme Raccorderie, Rbm, Wavin. Sono invece quattro gli affiliati: Emmeti, General Fittings, Sabiana e Tece. I partner sostenitori sono: Caldic, Ferrimix, Isolmant, Kerakoll, Knauf, Laterlite, Mapei, Progress, Saint-Gobain, Sentinel Solutions.