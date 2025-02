Nuova partnership tra Assobim e Assobeton

Assobeton (Associazione Nazionale di Categoria delle industrie produttrici di manufatti, componenti e strutture in calcestruzzo) e Assobim (Associazione per promuovere il processo di digitalizzazione della filiera tecnologica delle costruzioni attraverso il BIM), hanno stretto un accordo di partnership per affrontare congiuntamente le sfide del futuro delle costruzioni.

La partnership, siglata dal Presidente di Assobeton, Alberto Truzzi, e dal Presidente di Assobim, Adriano Castagnone, rappresenta un passo significativo verso una maggiore sinergia tra due settori strategici: la prefabbricazione in calcestruzzo e la digitalizzazione dei processi produttivi.

Il cuore dell’accordo risiede nello scambio associativo: Assobim ha aderito ad Assobeton e viceversa. L’obiettivo comune è quello di moltiplicare i benefici per gli associati, favorendo la formazione e l’informazione sui temi chiave del settore.

«Con questa collaborazione Assobeton rafforza ulteriormente l’attività di supporto agli associati attraverso l’aggiornamento e l’approfondimento di temi e tecnologie cruciali per il settore delle costruzioni. Lo scambio di competenze con Assobim ci consentirà di offrire strumenti sempre più avanzati per consolidare e ampliare il know-how e il ruolo di protagonista che la prefabbricazione in calcestruzzo riveste in una filiera strategica per l’economia del Paese», ha dichiarato il Presidente di Assobeton, Alberto Truzzi.

«La firma di questo accordo si inserisce naturalmente nel solco dei principi della nostra associazione, impegnata nella diffusione del BIM e nella digitalizzazione dell’intera filiera delle costruzioni. Questa collaborazione con Assobeton ci permette di rappresentare in modo ancora più ampio e incisivo il settore delle costruzioni, rafforzando la nostra missione», ha sottolineato Adriano Castagnone, Presidente di Assobim.

L’accordo offre vantaggi significativi per entrambe le associazioni e i loro soci.

Per Assobim, l’inclusione del settore della prefabbricazione amplia la rappresentatività in seno alla filiera delle costruzioni, integrando competenze e soluzioni avanzate per un approccio più completo e tecnologico al mercato.

Per Assobeton, l’introduzione del BIM nei processi aziendali rappresenta un’opportunità per valorizzare le tecnologie più all’avanguardia e stimolare tra le imprese associate una maggiore consapevolezza sull’importanza della digitalizzazione, sostenendo l’evoluzione del comparto verso standard produttivi e qualitativi sempre più elevati.