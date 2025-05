Zintek per l’Archivio Nazionale Cinese delle Pubblicazioni e della Cultura: la monografia

Il complesso sorge lungo un pendio a 15 gradi di inclinazione. Per sfruttare al meglio la differenza di 77 metri, il team di architetti ha suddiviso la struttura in un padiglione principale e una serie di padiglioni accessori, dislocati su sei diversi livelli.

Gli edifici sono disposti simmetricamente rispetto all’asse centrale, e aumentano in altezza salendo dal basso fino alla cima, dove sorge il Padiglione Wenji, cuore della struttura e principale punto di accesso.

Il Padiglione Wenji richiama l stile delle dinastie Han e Tang ed è sormontato al centro da un grande tetto a doppia falda e da due coperture a doppia piramide ai lati.

Per ottenere i tipici tetti a bassa pendenza con ampie gronde, sono stati impiegati materiali tecnologici e sostenibili, integrati a una robusta base rustica. Tutte le coperture sono realizzate in zinco-titanio zintek di colore Grigio Roccia della serie «The Color Line». Le lastre di zintek sono state posate in doppia aggraffatura, e ricoprono una superficie totale di circa 35.000 metri quadrati.