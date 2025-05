Logistica: cresce la richiesta per magazzini e centri di smistamento merci

Se si costruiscono meno edifici residenziali, c’è un altro settore dell’edilizia che sembra vivere un boom: quello della logistica. Non è un fenomeno solo italiano, ma globale. Si potrebbe definire effetto Amazon, ma non si tratta solo dei centri di smistamento merce impiantati in Italia dal colosso americano.

La crescita è dettata dalla digitalizzazione dell’economia, che comporta economie di scala che possono essere sfruttate solo con l’ottimizzazione dei magazzini e della distribuzione. In una parola: la logistica.

Logistica: 6 mila miliardi di dollari entro il 2030