Epiù entra in Game Consortile

Il processo di concentrazione nel mondo della distribuzione edile registra un nuovo evento: Game ed Epiù hanno deciso di unire le proprie forze. «Questa decisione strategica, a lungo meditata da ambedue le controparti, vuole essere una delle risposte alla crescente competitività del nostro mercato, alle sfide sempre più complesse che ci attendono, alla necessità, imprescindibile oggi, di migliorare la nostra capacità di approvvigionamento, di ottimizzare i costi, garantendo così standard sempre più elevati sia in termini di prodotti che di servizi aggregando forze, competenze esperienze professionali di attori storici dell’edilizia nel nostro mitico nord-est», si legge nel comunicato congiunto delle due società, firmato da Cesare Simonetti, per Game Consortile e Giovanni Scalco per Epiù.

«Siamo certi che questa sinergia ci permetterà di crescere insieme, rafforzando al nostra posizione nel mercato, offrendo ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative e vantaggiose e ai nostri fornitori maggiori soddisfazioni in termini di ampliamento del catalogo prodotti e di volumi di vendita». Epiù è una realtà in un’unica partita Iva. Con questa operazione Game passa quindi a 20 soci e copre anche le province di Padova e Vicenza, per un fatturato di circa 250 milioni.