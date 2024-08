LG Electronics annuncia l’arrivo del nuovo ArtCool Gallery

LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi modelli di LG ArtCool Gallery, il climatizzatore con design personalizzabile che combina perfettamente stile e prestazioni.

Disponibile su LG Online Shop e presso l’ampia rete di installatori e distributori partner di LG, il nuovo climatizzatore LG debutta in Italia dopo la sua presentazione in anteprima in occasione di Mostra Convegno Expocomfort (Mce) di marzo 2024.

Concept personalizzato

Il nuovo LG ArtCool Gallery rinnova il concept di personalizzazione su cui si basava anche il suo predecessore: come il modello precedente, può essere utilizzato come elemento di arredo grazie al pannello frontale in cui è possibile inserire la propria immagine o fotografia preferita; quest’anno LG ha portato ancora oltre questo concetto, introducendo anche un modello dotato di schermo Lcd da 27 pollici.

Schermo Full Hd

Il luminoso schermo Full HD, racchiuso da una cornice semplice e raffinata, trasforma il climatizzatore in una vera e propria opera d’arte.

Grazie all’integrazione con l’app LG ThinQ, l’utente può personalizzare il contenuto visualizzato sullo schermo, scegliendo da una galleria di 55 immagini, sfondi e opere d’arte rinomate, oppure può selezionare fino a 20 foto sul proprio smartphone per vederle comparire sullo schermo Lcd. Quando non utilizzato per la riproduzione di foto o video, il display offre una comoda dashboard con informazioni utili come il meteo, l’orario e la gestione delle impostazioni del dispositivo come la modalità operativa, la temperatura e livello di umidità in ambiente e il monitoraggio dei consumi energetici.

Inoltre la funzione Screen Mirroring permette di condividere lo schermo dello smartphone sul display del condizionatore per vedere i propri contenuti preferiti. Il climatizzatore integra inoltre due altoparlanti da 5W che, attraverso l’app LG ThinQ, possono riprodurre i propri brani preferiti trasformando il mood di ogni stanza della casa con un semplice tap.

Prestazioni eccellenti

Oltre a integrarsi perfettamente con l’arredo di tutta la casa, LG Articolo Gallery offre le prestazioni eccellenti che hanno rese celebre LG nel campo della climatizzazione. Il nuovo climatizzatore è infatti dotato dell’avanzato compressore DUAL Inverter, garantito 10 anni, che garantisce silenziosità ed efficienza energetica, tanto che può ridurre il consumo di energia rispetto ai condizionatori residenziali convenzionali.

La sua forma quadrata permette a LG ArtCool Gallery di distribuire il flusso d’aria in 3 direzioni – ai lati e nella parte inferiore – per offrire una brezza uniforme e rinfrescante in ogni angolo della stanza; i deflettori nascosti sui lati evitano inoltre sgradevoli getti d’aria indiretti.

Auto Clean+

La funzione Auto Clean+ asciuga automaticamente l’umidità all’interno del condizionatore, dopo il suo funzionamento, per verificare che sia sempre pulito mentre la funzione Freeze Cleaning permette di ridurre i contaminanti ripetendo il processo di congelamento, scongelamento e asciugatura dello scambiatore di calore all’interno dell’elettrodomestico per rimuovere batteri, polvere e detriti che possono causare odori sgradevoli.

«LG ARTCOOL Gallery è una vera novità nel mondo della climatizzazione grazie alla sua capacità di coniugare innovazione e stile: da un lato integra le nostre tecnologie più evolute per il comfort climatico; dall’altro trasforma gli ambienti in spazi accoglienti e personalizzabili», ha dichiarato Gianluca Figini, Air Solution Sales Director di LG Electronics Italia.