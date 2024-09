Leaf-Plat, il nuovo supporto per pavimenti sopraelevati di Italprofili

A Cersaie 2024 Marco Gottardo, general manager Italprofili (Pad. 32 – Stand B10) presenta il nuovo sistema di posa per pavimenti sopraelevati Leaf-Plat.

Cosa avete presentato in questa edizione del Cersaie?

Abbiamo presentato un nuovo sistema che si chiama Leaf-Plat, nuovo sistema di posa per pavimenti sopraelevati composto dai nostri supporti, adattabili a tutte le gamme, e una piastra strutturale su cui poter installare ceramiche di diversi formati, oltre a erba sintetica e altre tipologie di pavimentazioni sempre da esterno.

Quali sono i plus di questo sistema rispetto a quelli degli altri competitor sul mercato?

La distribuzione dei carichi. La piastra scarica tutto il peso della piastrella sui nostri supporti, adattabili a tutte le nostre linee: Special, Special Light, Special Evolve, Rise-Up. Quindi Leaf-Plat offre una sicurezza in più per quanto riguarda anche un’eventuale rottura della piastrella di finitura. È un nuovo prodotto che sicuramente potrà prendere piede in un mercato sempre più esigente, che cerca soluzioni sempre più tecniche.

A quali contesti si applica?

Con Leaf-Plat si può spaziare dall’edilizia residenziale all’edilizia commerciale, come grandi centri commerciali, bar, ristoranti. Parliamo sempre di applicazioni per pavimentazioni da esterno. È un elemento aggiuntivo che rende tutto il sistema più sicuro.

Come sta andando il 2024 e cosa vi aspettate dal prossimo anno?

È una bella sfida. Sicuramente il mercato è un po’ in calo: non solo in Italia, ma anche all’estero, abbiamo visto affacciarsi nuovi competitor da paesi emergenti, quindi cerchiamo di fare il meglio per mantenere i livelli del 2023.