Le superfici in terra cruda in Finlandia sono trattate e protette da Fila

Per la protezione di superfici particolari, in terra cruda, Fila ha messo in campo i suoi prodotti di punta: MP90 Eco Xtreme e Matt, che hanno avuto successo anche in una costruzione particolare in Finlandia.

Una casa davvero particolare

Situata nello splendido ambiente naturale di Kopparnäs, Inkoo, a circa 45 km a ovest di Helsinki, Villa Koppar si compone di due fabbricati, per una famiglia giovane e in crescita. L’abitazione, particolarissima, ha sia gli interni che l’illuminazione caratterizzati da un approccio minimalista, dato principalmente dall’uso del legno e di materiali in argilla.

Entrambi i piani hanno pavimenti in terra cruda (Luonnonbetoni), una terra argillosa, non cotta, ottimo materiale per le costruzioni in bioedilizia che è ritornata in auge grazie alle sue caratteristiche legate all’ecologia e alla sostenibilità. Questo il risultato di un’orchestrazione meticolosa e di una stretta collaborazione con i proprietari e Collaboratorio, lo studio di architettura che l’ha progettato. E per la pulizia ci ha pensato Fila.

I prodotti giusti

Mp90 Eco Xtreme viene usato per una protezione estrema dalle macchie, in versione ecologica: impermeabilizza, protegge e semplifica la pulizia. Essendo idrorepellente ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa. Prodotto a bassissimo contenuto di Voc a basso impatto ambientale con certificato Indoor Air comfort gold, è privo di solventi idrocarburici. Proprio per le sue caratteristiche è stato utilizzato soprattutto in cucina. Mp90 Eco Xtreme, essendo a base acqua, sopporta situazioni di umidità residua perciò l’applicazione può essere fatta dopo 24-48 ore dal lavaggio iniziale, rendendo il trattamento veloce e la superficie calpestabile dopo sole due ore.

Matt invece è la cera protettiva a effetto naturale, per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di pavimenti, anche in terra cruda; ideale dopo l’impermeabilizzazione a base acqua. Dona un effetto naturale e lucidata permette di ottenere un effetto satinato. Completamente rimovibile, è repellente a sporco e polvere ed ha un ottimo potere autolivellante.