Le pitture per interni Attiva nella nuova profumeria artistica di Treviso

Spezieri, la nuova profumeria artistica di Treviso, ha scelto le pitture per interni Attiva (Gruppo Boero) per vestire i suoi spazi con un tocco di raffinatezza e funzionalità.

Per le pareti della profumeria è stato scelto l’idrosmalto dal superiore aspetto estetico Lax il copritutto di Attiva, una pittura acrilica smacchiabile e dalla elevata adesione, ideale per ambienti ad alta frequentazione.

La finitura a effetto seta, unita al colore blu ottanio selezionato tra i colori della mazzetta ATS , crea un’atmosfera elegante e accogliente, perfetta per valorizzare i profumi in vendita.

Come preparazione per il fondo, è stato utilizzato il prodotto Isola e Copre. Grazie al suo elevato potere coprente e riempitivo, questo prodotto permette di ottenere con facilità superfici uniformi, ottimizzando la resa estetica finale e conferendo un aspetto impeccabile all’intero ambiente.

A concludere il rivestimento delle superfici del negozio, per la pavimentazione è stato utilizzato il prodotto C-floor, lo smalto per pavimenti monocomponente acrilico extraforte dell’azienda CIN in un grigio campionato appositamente per questa realtà.

La finitura della pavimentazione completa l’armonia dell’ambiente, offre un sottofondo elegante e contemporaneo e garantisce facilità di gestione e ottima durata.

Il colorificio Fenice Italiana Colori ha contribuito in modo determinante alla realizzazione della profumeria, curando la scelta dei colori e delle finiture.

La profumeria Spezieri si propone come punto di riferimento per gli amanti delle fragranze esclusive, ispirandosi alla ricca tradizione veneziana.