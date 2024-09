Mapei esplora l’interazione tra l’essere umano e lo spazio architettonico e porta a Cersaie 2024 soluzioni sostenibili per la realizzazione dei principali ambienti domestici (Stand A2, Padiglione 25; Stand A8 Padiglione 32).

Tra le novità le soluzioni per sistemi radianti Planitex, che finalmente approda anche in Italia con due nuovi prodotti autolivellanti a base anidrite: Planitex S e Planitex L, idonei a ricevere pavimentazioni in ceramica, pietre naturali, resilienti, parquet prefinito e pavimentazioni sopraelevate. Debutta inoltre il sistema di riscaldamento elettrico a pavimento Mapeheat System con tecnologia di nVent Raychem, ideale per applicazioni in ambienti commerciali e residenziali. Mapeheat supporta una vasta gamma di finiture per pavimenti, come piastrelle in ceramica, pietra, parquet, pavimenti resilienti e LVT, pavimenti in laminato.

La Linea Zero di Mapei, la gamma di prodotti a CO₂ interamente compensata, si amplia con la malta cementizia monocomponente a presa rapida Monolastic Turbo Zero e la membrana liquida pronta all’uso Mapelastic AquaDefense Zero, presentati a Cersaie 2024. Entrambi i prodotti offrono prestazioni elevate e durabilità, in linea con l’impegno di Mapei verso un’edilizia sempre più sostenibile.

Tra le novità Mapei a Cersaie 2024 si aggiungono i due nuovi prodotti per la finitura e la protezione delle superfici della gamma UltraCare: UltraCare Finish Lucida e UltraCare Finish Opaca per pavimenti in cotto, pietre, marmi non lucidati, marmi ricomposti, graniglie e similari in interni o esterni coperti. Altra novità il nuovo formato da 1,5 kg di Kerapoxy Easy Design, la malta epossidica bicomponente ideale per la stuccatura di piastrelle ceramiche e mosaici vetrosi.

Ampio spazio anche per le novità di Profilpas, azienda del Gruppo Mapei specializzata nella produzione di profili per pavimenti, rivestimenti e complementi per la posa: tra le nuove proposte le finiture speciali Mapei Color per offrire continuità cromatica tra profilo e fughe; i nuovi accessori per la posa della gamma PP level Duo Maxi, supporti regolabili per pavimenti sopraelevati da esterno; le pellicole Alcrom Plus da applicare a rivestimento di battiscopa in PVC e profili in alluminio, ora disponibili con riproduzione di decori in legno, marmo, pietra, ceramica per offrire personalizzazioni estremamente fedeli al motivo originale.

Da non perdere anche gli appuntamenti che Mapei ha pensato per i professionisti. All’interno dello stand A8 nel padiglione 32 è presente uno spazio dove ogni giorno i tecnici Mapei sono a disposizione dei visitatori per illustrare i prodotti e approfondirne l’utilizzo e i vantaggi.

Martedì 24 settembre alle ore 13:00 nello spazio dedicato ai Café della Stampa (padiglione 29-30), Orsina Simona Pierini, Professore ordinario in Composizione Architettonica e Urbana del DAStU del Politecnico di Milano tiene un seminario dal titolo Il ruolo della ceramica nell’architettura moderna milanese. Chiude l’incontro Stefano Ranghieri, Corporate Operational Marketing & Communication Director Mapei, presentando il progetto MapeiPRO rivolto ai progettisti di ogni ambito.