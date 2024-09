Lavabi in ceramica per il bagno: le novità Kerasan tra industrial e zen

Disegnati da Alessandro Paolelli, i lavabi in ceramica e sanitari The New Yorker, Oke e Hako sono la novità che Kerasan propone a Cersaie 2024 (Pad.21, Stand B86). Le proposte comprendono anche strutture e complementi d’arredo per un bagno contemporaneo in linea con i gusti più moderni.

Dallo stile sicuramente più industriale The New Yorker valorizza la ceramica del lavabo ed è disponibile sia in versione freestanding e semi freestanding. Un cilindro di 40 cm di diametro si apre in alto, ampliando il catino di 5 centimetri rispetto all’ingombro della base.

Le strutture tubolari nere opache o cromate dei complementi possono abbinarsi alla ceramica sanitaria in quattro varianti: dai classici bianco o nero (finitura lucida o matt) al nocciola e verde nelle sole finiture opache. Il wc è disponibile anche con cassetta alta per interni vintage o industrial.

I lavabi Oke e Hako (in giapponese “secchio” e “scatola”) si ispirano all’estetica del Sol Levante.

Oke è un lavamani tondo disponibile in versione da appoggio in due misure (Ø30 cm e 40 cm con altezza 15 cm) oppure freestanding (Ø30 cm H74,5 cm), con scarico a terra o a parete.

Hako è il corrispondente quadrato, ingentilito da bordi arrotondati, disponibile in due versioni da appoggio (30×30 cm e 40×40 cm con altezza 15 cm) e freestanding (30×30 cm H 74,5 cm) con colonna in ceramica.

Modulari, abbinabili anche in alternanza tondo/quadro, i lavabi disegnati da Paolelli sono proposti in un’ampia gamma di colori nelle finiture setose/opache: nero, grigio, borgogna, nocciola, bruno, ferro e verde oltre al bianco, disponibile anche in finitura brillante.