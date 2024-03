La sicurezza antincendio del più grande data center d’Italia? Porta la firma di Dierre

Sono firmate Dierre le porte tagliafuoco che garantiscono la sicurezza del più grande e moderno data center campus d’Italia: il Global Cloud Data Center Aruba di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Un lavoro non indifferente, quello dell’azienda di Villanova d’Asti, che con i suoi manufatti proteggerà dal fuoco sale dove sono custoditi i dati di milioni di cittadini e aziende.

Da Aruba le porte antincendio di Dierre

Proprio a Ponte San Pietro, il primo cloud provider nazionale ha riconvertito una vecchia fabbrica tessile abbandonata trasformandola in un modernissimo complesso che si estende per 200.000 m², completamente alimentato da energie rinnovabili, in parte autoprodotte con un impianto fotovoltaico e una centrale idroelettrica che sfrutta la presenza del vicino fiume Brembo. Anche le acque di falda vengono utilizzate per raffreddare le sale dati attraverso un impianto geotermico.

In una struttura all’avanguardia, che mette la sicurezza al primo posto, le porte Dierre sono state scelte per isolare e proteggere dal fuoco le sale dove sono custoditi i dati riservati di milioni di cittadini e aziende, nonché i magazzini, il power center e l’auditorium da 400 posti.

In campo le linee New Idra e New Multipla, insieme a un portone d’acciaio appositamente studiato

L’azienda ha installato 260 porte tagliafuoco della linea New Idra, 47 porte di sicurezza multiuso New Multipla e un grande portone di compartimentazione tagliafuoco in acciaio Rolling. Ogni soluzione è stata studiata su misura per rispondere ai severissimi standard richiesti da Aruba.

Le porte antincendio New Idra, in particolare, sono progettate per adattarsi ad ogni spazio con estrema versatilità e adottano un sistema costruttivo che ne facilita la posa. Hanno guarnizioni tagliafuoco collocate direttamente all’interno del telaio, per garantire una migliore tenuta e una piena efficienza anche dopo numerosi cicli di apertura dell’anta.

Le porte New Multipla abbinano invece una robusta struttura coibentata in acciaio a un altissimo grado di personalizzazione, che ha facilitato l’installazione in ambienti di diversa natura all’interno degli edifici del data center.

“Uno dei progetti più prestigiosi

“Dal 1975 a oggi Dierre ha prodotto soluzioni che hanno garantito la sicurezza di milioni di edifici in tutto il mondo, il progetto per Aruba non è solo uno dei più prestigiosi tra i molti che abbiamo curato in quasi 50 anni di storia, ma quello che probabilmente riveste la maggior valenza strategica”, sottolinea Laura De Robertis Direttrice marketing Dierre.